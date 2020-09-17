Остап МАРКЕВИЧ: «Не обращаем внимание на результаты стартовых туров»

Наставник «Мариуполя» – о предстоящем матче с «Днепром-1»

  • 17.09.2020 11:04
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Остап МАРКЕВИЧ: «Не обращаем внимание на результаты стартовых туров»
© ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич ответил на вопросы журналиста канала «Футбол 1» накануне матча 3 тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1»:   

— Нет ли перед игрой с «Днепром-1» у Вас кадровых проблем?
— Если Вы имеете ввиду травмированных, то их у нас нет. Но в Днепре не поможет нам Игнатенко, который получил красную карточку в игре с «Зарей». Это нормальный футбольный процесс. У нас есть кому играть, и мы приложим все усилия, чтобы эта потеря не сказалась.

— В недавнем матче против «Зари» азовцы провели мощно дебют и удивил соперника. Ждут сюрпризы и «Днепр-1»?
— Не знаю, чем мы так сильно удивили. Мы просто делаем свою работу. Каждый день и очень настойчиво. Это процесс становления новой команды, который рано или поздно дает результат.

— В минувшем сезоне поединки «Мариуполя» и «Днепра-1» получились очень упорными и напряженными. Каким Вы видите этот матч, учитывая, что днепряне неудачно начали текущий чемпионат?
— Мы не обращаем внимание на результаты стартовых туров. Это Премьер-лига и все команды будут биться до конца. Не знаю, как было в прошлых матчах, сейчас мы смотрим только в будущее и сделаем все, чтобы удачно сыграть.

— Насколько тяжело будет играть против «Днепра-1»? Чего ждете от этой игры?
— Есть разные обстоятельства, есть различные нюансы при подготовке. Поэтому делать какие-то прогнозы просто невозможно. Каждый матч имеет свой оттенок, свою специфику. Мы после игры с «Зарей» стараемся сохранить наше настроение и те позитивные элементы, которые нам удались в той игре.

— «Мариуполь» продолжает играть на выезде из-за реконструкции газона на стадионе имени В.С.Бойко. До Днепра не так далеко, но усталость от дороги уже может накапливаться. Скажется ли этот дорожный фактор в пятницу?
—  До Днепра не такое большое расстояние, поэтому в этом плане будет все нормально. Мы учитываем наши обстоятельства в своей работе. Весь тренировочный процесс и подготовка к играм устроены так, чтобы ребята максимально были готовы к матчам.

— Период заявки в УПЛ еще продолжается. Стоит ли ожидать в «Мариуполе» новичков?
— Безусловно, у нас есть желание усилиться и клуб работает в этом направлении. Будут еще футболисты – подождите официальных сообщений.

Матч «Днепр-1» – «Мариуполь» состоится в пятницу, 18-го сентября. Начало в 19:00.

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Источник — ФК Мариуполь

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