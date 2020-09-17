Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спокойно мог бы играть в киевском Динамо»

Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди, который сейчас выступает в одноименном клубе из Бреста, признался, что скучает по украинскому клубу.



– Сильно скучаете по «Динамо»?

– Честно? Очень сильно! Много вспоминаю. Хорошие времена были. Даже в плохие годы с Блохиным. Когда есть время – смотрю матчи!



– Думаете, смогли бы играть сейчас в основе?

– Легко! При условии, что прошел бы сборы и поднабрал «физики». Есть внутреннее чувство, что спокойно мог бы играть в «Динамо», – сказал Евгений в интервью журналу «Футбол».



Напомним, Хачериди ушел из киевского «Динамо» летом 2018 года. Всего в составе столичного клуба провел 237 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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