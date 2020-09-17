Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спокойно мог бы играть в киевском Динамо»

Бывший защитник украинского клуба скучает по родной команде

  • 17.09.2020 10:03
  • 4505 просмотров
  • 4 комментария
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спокойно мог бы играть в киевском Динамо»
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди, который сейчас выступает в одноименном клубе из Бреста, признался, что скучает по украинскому клубу.
 
– Сильно скучаете по «Динамо»?
– Честно? Очень сильно! Много вспоминаю. Хорошие времена были. Даже в плохие годы с Блохиным. Когда есть время – смотрю матчи!
 
– Думаете, смогли бы играть сейчас в основе?
– Легко! При условии, что прошел бы сборы и поднабрал «физики». Есть внутреннее чувство, что спокойно мог бы играть в «Динамо», – сказал Евгений в интервью журналу «Футбол».
 
Напомним, Хачериди ушел из киевского «Динамо» летом 2018 года. Всего в составе столичного клуба провел 237 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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(27 голосов)

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Комментарии
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 17.09.2020 11:27
    0
    Хачериди, такой Хачериди...
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 17.09.2020 11:25
    0
    "Спокойно" как раз не мог играть ))
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 17.09.2020 10:40
    +4
    Может и смог бы, но скорее всего был бы намного медленнее конкурентов.
    Ну и не очень понятно что значит "набрал би физики"?
    Динамо Брест сейчас на ходу. Что мешало набрать физику в нынешнем клубе?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.09.2020 10:25
    0
    “Нет уж. Умерла так умерла”（с）
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 17.09.2020 10:40
    +4
    Может и смог бы, но скорее всего был бы намного медленнее конкурентов.
    Ну и не очень понятно что значит "набрал би физики"?
    Динамо Брест сейчас на ходу. Что мешало набрать физику в нынешнем клубе?
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 17.09.2020 11:27
    0
    Хачериди, такой Хачериди...
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 17.09.2020 11:25
    0
    "Спокойно" как раз не мог играть ))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.09.2020 10:25
    0
    “Нет уж. Умерла так умерла”（с）
    Ссылка
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