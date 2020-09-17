Евгений ХАЧЕРИДИ: «Чем Сидорчук хуже Степаненко и Харатина?»

Бывший защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал, почему у него есть вопросы к формированию состава национальной команды.



– Почему вас Шевченко перестал вызывать в сборную?

– Давайте объективно говорить. Кто смотрит чемпионат Беларуси? Во-вторых, Шевченко сделал ставку в защите на игроков «Шахтера». Есть там свои нюансы, как мне кажется. Наверное, каждый понимает, почему так происходит. Вот чем Сидорчук хуже Харатина или Степаненко? Он на голову их сильнее обоих сейчас. Это факт!



– Что-то приятное осталось от Евро-2016?

– А что может быть приятного, если мы все игры проиграли, не забив ни одного гола? Вроде все было здорово, попали на Евро через стыковые игры впервые. Но настрой был испорчен перед самим Евро. Ярмоленко со Степаненко погрызлись, потом же решили, что после Евро Фоменко уйдет, а на его место придет Шевченко. Эти движения ни к чему приятному не привели, – сказал Хачериди в интервью журналу «Футбол».

Напомним, в недавнем поединке Лиги наций Тарас Степаненко не смог сыграть из-за повреждения и Шевченко доверил место в стартовом составе Игорю Харатину из «Ференцвароша».