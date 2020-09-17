Евгений ХАЧЕРИДИ: «Чем Сидорчук хуже Степаненко и Харатина?»

Бывший защитник сборной Украины задает вопрос, который возникал у многих

  • 17.09.2020 09:30
  • 1568 просмотров
  • 4 комментария
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Чем Сидорчук хуже Степаненко и Харатина?»
© УАФ. Евгений Хачериди

Бывший защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал, почему у него есть вопросы к формированию состава национальной команды.
 
– Почему вас Шевченко перестал вызывать в сборную?
– Давайте объективно говорить. Кто смотрит чемпионат Беларуси? Во-вторых, Шевченко сделал ставку в защите на игроков «Шахтера». Есть там свои нюансы, как мне кажется. Наверное, каждый понимает, почему так происходит. Вот чем Сидорчук хуже Харатина или Степаненко? Он на голову их сильнее обоих сейчас. Это факт!
 
– Что-то приятное осталось от Евро-2016?
– А что может быть приятного, если мы все игры проиграли, не забив ни одного гола? Вроде все было здорово, попали на Евро через стыковые игры впервые. Но настрой был испорчен перед самим Евро. Ярмоленко со Степаненко погрызлись, потом же решили, что после Евро Фоменко уйдет, а на его место придет Шевченко. Эти движения ни к чему приятному не привели, – сказал Хачериди в интервью журналу «Футбол».

Напомним, в недавнем поединке Лиги наций Тарас Степаненко не смог сыграть из-за повреждения и Шевченко доверил место в стартовом составе Игорю Харатину из «Ференцвароша»

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(7 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 09:54
    0
    Сейчас налетят кроты с горящими жопами
    Но по сути Женя прав . По крайней мера в этом сезоне Сидор очень прибавил
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.09.2020 09:52
    0
    А в чем собственно не прав Женя?
    Вчера выделял Буяльского человек 3 сезон стабильно играет.
    Сидорчук кстати это сезон очень здорово играет.
    И он умеет больше чем Степаненко, удар, обеими ногами пас. Отбор. И может играть даже центр Бека.
    Не изменится ничего, до изменения тренерского штаба.
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 17.09.2020 09:52
    -1
    Степаненко кращий опорник України. Який Харатін?Який Сидорчук???
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 17.09.2020 09:48
    0
    Ну стабильностью точно отличается. Степаненко и Харатин сейчас, полгода назад, год назад играют в основе на хорошем уровне
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 09:54
    0
    Сейчас налетят кроты с горящими жопами
    Но по сути Женя прав . По крайней мера в этом сезоне Сидор очень прибавил
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.09.2020 09:52
    0
    А в чем собственно не прав Женя?
    Вчера выделял Буяльского человек 3 сезон стабильно играет.
    Сидорчук кстати это сезон очень здорово играет.
    И он умеет больше чем Степаненко, удар, обеими ногами пас. Отбор. И может играть даже центр Бека.
    Не изменится ничего, до изменения тренерского штаба.
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 17.09.2020 09:48
    0
    Ну стабильностью точно отличается. Степаненко и Харатин сейчас, полгода назад, год назад играют в основе на хорошем уровне
    Ссылка
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