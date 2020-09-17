ВИДЕО. Фанаты Ференцвароша скандируют: «Ребров, Ребров»

Венгерский клуб пишет новую историю клуба

  • 17.09.2020 09:28
  • 2778 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Фанаты Ференцвароша скандируют: «Ребров, Ребров»
© twitter

В среду, 16 сентября, проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Венгерский «Ференцварош» дома переиграл хорватское «Динамо» из Загреба (2:1).

Украинский наставник Сергей Ребров празднует победу и теперь находится за шаг до выхода в групповой раунд ЛЧ. Следующим соперником в Q4 станет «Мольде» (Норвегия).

Болельщикам вход на стадион был запрещен и они весь матч были под стадионом. После игры они долго не расходились и пели гимн Ференцвароша и скандировали «Ребров, Ребров».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 17.09.2020 09:38
    +1
    Респект мадярам!!!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 17.09.2020 09:38
    +1
    Респект мадярам!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности