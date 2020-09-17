ВИДЕО. Фанаты Ференцвароша скандируют: «Ребров, Ребров»

В среду, 16 сентября, проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Венгерский «Ференцварош» дома переиграл хорватское «Динамо» из Загреба (2:1).
Украинский наставник Сергей Ребров празднует победу и теперь находится за шаг до выхода в групповой раунд ЛЧ. Следующим соперником в Q4 станет «Мольде» (Норвегия).
Болельщикам вход на стадион был запрещен и они весь матч были под стадионом. После игры они долго не расходились и пели гимн Ференцвароша и скандировали «Ребров, Ребров».
Виталий Петровский, Sport.ua
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