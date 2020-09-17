Андрей ШАХОВ: «Снова радуюсь за Сергея Реброва»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал выход «Ференцвароша» Сергея Реброва в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
«Снова радуюсь за Сергея Реброва! Уверен, что «Мольде» - более слабый противник, чем те, кого «Ференцварош» уже прошел (я о «Селтике» и загребском «Динамо»).
Понятно, что недооценка недопустима, но, думаю, что «Фради» с таким тренером она и не грозит», – написал Шахов в фейсбуке.
Напомним, «Ференцварош» обыграл загребское «Динамо» со счетом 2:1, взяв реванш за прошлогоднее поражение на аналогичной стадии отборочного турнира Лиги чемпионов.
Источник — Facebook
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