Андрей ШАХОВ: «Снова радуюсь за Сергея Реброва»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал выход «Ференцвароша» Сергея Реброва в раунд плей-офф Лиги чемпионов.



«Снова радуюсь за Сергея Реброва! Уверен, что «Мольде» - более слабый противник, чем те, кого «Ференцварош» уже прошел (я о «Селтике» и загребском «Динамо»).



Понятно, что недооценка недопустима, но, думаю, что «Фради» с таким тренером она и не грозит», – написал Шахов в фейсбуке.



Напомним, «Ференцварош» обыграл загребское «Динамо» со счетом 2:1, взяв реванш за прошлогоднее поражение на аналогичной стадии отборочного турнира Лиги чемпионов.

