Арис – Колос. Букмекеры определили фаворита

И это не украинский клуб

  • 17.09.2020 08:38
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Арис – Колос. Букмекеры определили фаворита
© ФК Колос

В четверг, 17 сентября, ковалевский «Колос» сыграет матч второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого «Ариса». Единственная встреча данного этапа состоится в Салониках.
 
Букмекеры называют фаворитом клуб из Греции. На победу «Ариса» можно поставить с коэффициентом 1.63, на ничью - 3.85, поражение оценено в 5.6.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.02. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.05, ТМ2.5 – 1.77.
 
Матч начнется в 21:00 по Киеву.

Арис – Колос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

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Источник — Sport.ua

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