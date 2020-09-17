Арис – Колос. Букмекеры определили фаворита

В четверг, 17 сентября, ковалевский «Колос» сыграет матч второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого «Ариса». Единственная встреча данного этапа состоится в Салониках.



Букмекеры называют фаворитом клуб из Греции. На победу «Ариса» можно поставить с коэффициентом 1.63, на ничью - 3.85, поражение оценено в 5.6.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.02. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.05, ТМ2.5 – 1.77.



Матч начнется в 21:00 по Киеву.

Арис – Колос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы