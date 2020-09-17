Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо готово играть по два матча в неделю»

18-летний защитник «Динамо» Илья Забарный считает, что команда готова к напряженному графику, который ожидает киевлян в ближайшее время.



- Сейчас «Динамо» входит в насыщенный график – по два матча в неделю. Готова ли команда к этому, учитывая кадровые проблемы?

- Да, думаю, мы готовы. После каждой игры у нас плановое восстановление, а на сборах был интенсивный тренировочный процесс. Думаю, вся команда готова.



- Что можешь сказать о следующем сопернике в Лиге чемпионов – бельгийском «Генте»?

- С «Гентом» пока не особо знаком. Думаю, для киевского «Динамо» не должно быть разницы, против кого играть – нас интересует только наша игра. Будем выходить против любого соперника и показывать свой максимум, – сказал Забарный.



Напомним, первую игру «Динамо» проведет на выезде – встреча в Генте состоится в среду, 23-го сентября. Начало – в 21:00 по среднеевропейскому времени (22:00 по Киеву).