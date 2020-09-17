Антон ШИНДЕР: «Такого провала, как в Мадриде, больше не повторится»

Нападающий «Миная» верит в успех сборной Украины по футболу

  • 17.09.2020 05:31
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Антон ШИНДЕР: «Такого провала, как в Мадриде, больше не повторится»
© ФК Минай. Антон Шиндер

33-летний украинский форвард «Миная» Антон Шиндер поделился мнением о современной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

«Нужно отметить, что подопечные Андрея Шевченко придерживаются совсем иного стиля, чем тот, который был, когда я выступал за сборную. Мне нравится, когда команда много атакует. Да, в матчах со Швейцарией и, особенно, с Испанией было сложно, но я все равно верю, что у сборной Украины есть неплохие шансы громко заявить о себе в финальной части чемпионата Европы.

Что касается недавнего крупного поражения от испанцев в Лиге наций, то, согласитесь, лучше один раз проиграть 0:4, чем четыре раза по 0:1. Уверен, что тренерский штаб и футболисты все хорошенько проанализируют и такого провала, как в Мадриде, больше не повторится. Кстати, следующими соперниками украинцев в Лиге наций будут немцы. У меня в Германии была возможность убедиться в том, что большинство местных экспертов фаворитом группы считают свою сборную. Но я не думаю, что в октябрьском противостоянии в Киеве немцы будут иметь преимущество», — считает Шиндер.

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Источник — zbirna.com

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