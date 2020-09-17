В поединке 1/32 финала Кубка Украины «Николаев» дома обыграл одесский «Черноморец» со счетом 1:0. Единственный гол забил Яворский на 41-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Николаев» — «Черноморец» — 1:0
Гол: Яворский, 41
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Источник — МФК Николаев
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