В поединке 1-го тура чемпионата Франции парижский ПСЖ дома обыграл «Мец» со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Дракслер на 90-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
ПСЖ — «Мец» — 1:0
Гол: Дракслер, 90
Лучшие моменты матча ПСЖ - Мец
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Дракслер (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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