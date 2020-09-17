ВИДЕО. ПСЖ вырвал победу вдевятером, забив первый гол в чемпионате

16 сентября «ПСЖ» переиграл «Мец» (1:0) в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Франции. До этой игры хозяева поля имели два поражения в пассиве без забитых голов в активе.
Парижане концовку матча проводили вдевятером, поскольку был удален Диалло, а Бернат получил травму. И все-таки, в компенсированное время решающий мяч забил Юлиан Дракслер.
Лига 1. 1-й тур
«ПСЖ» – «Мец» – 1:0
Гол: Дракслер, 90+3.
«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, А.Диалло, Дагба, Баккер (Бернат, 63), Эррера, Гейе (Фадига, 84), Сарабия (Кимпембе, 69), Дракслер, Ди Мария, Икарди.
«Мец»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Фофана, Пажо (Ангбан, 86), Майга, А.Диалло (Нгюетт, 73), Булая (Мазиз, 81), Ньян (Амброз, 82).
Предупреждения: А.Диалло, 1. Майга, 46. Дракслер, 56. Сентонз, 61.
Удаление: А.Диалло, 65.
Судья: Лесаж .
Париж. Стадион «Парк де Пренс».
JULIANNNN DRAXLERRR #PSGFCM What a time to score pic.twitter.com/WjUAgJqrwR— ADEMola 🅨 (@AdemolaVictor) September 16, 2020
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Дракслер (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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