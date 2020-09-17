1-й тур
ПСЖ
1:0
Мец
16.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. ПСЖ вырвал победу вдевятером, забив первый гол в чемпионате

В компенсированное время решающий мяч «Мецу» провел Юлиан Дракслер

  • 17.09.2020 00:12
  • 405 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. ПСЖ вырвал победу вдевятером, забив первый гол в чемпионате
© Twitter. Дракслер и Ди Мария

16 сентября «ПСЖ» переиграл «Мец» (1:0) в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Франции. До этой игры хозяева поля имели два поражения в пассиве без забитых голов в активе.

Парижане концовку матча проводили вдевятером, поскольку был удален Диалло, а Бернат получил травму. И все-таки, в компенсированное время решающий мяч забил Юлиан Дракслер.

Лига 1. 1-й тур

«ПСЖ»  «Мец»  1:0

Гол: Дракслер, 90+3.

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, А.Диалло, Дагба, Баккер (Бернат, 63), Эррера, Гейе (Фадига, 84), Сарабия (Кимпембе, 69), Дракслер, Ди Мария, Икарди.

«Мец»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Фофана, Пажо (Ангбан, 86), Майга, А.Диалло (Нгюетт, 73), Булая (Мазиз, 81), Ньян (Амброз, 82).

Предупреждения: А.Диалло, 1. Майга, 46. Дракслер, 56. Сентонз, 61.

Удаление: А.Диалло, 65.

Судья: Лесаж .

Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Лучшие моменты матча ПСЖ - Мец
90' ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Дракслер (ПСЖ).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности