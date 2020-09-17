Николай ШАПАРЕНКО: «Мистер указал на ошибки и подсказал, что делать»

Хавбек «Динамо» подвел итоги победы над АЗ в Лиге чемпионов (2:0)

  • 17.09.2020 01:12
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Николай ШАПАРЕНКО: «Мистер указал на ошибки и подсказал, что делать»
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Автор гола в ворота АЗ в поединке третьего квалификационного раунда динамовец Николай Шапаренко в поделился впечатлениями от игры с нидерландским клубом (2:0).

- У «Динамо» получилось два разных тайма. Почему и какие коррективы внесли в перерыве, чтобы одержать победу?
- Мистер указал на ошибки, которые мы делали в первом тайме и подсказал, что делать во втором. Это нам и принесло результат.

- Прокомментируй эпизод с твоим забитым голом.
- Вся заслуга Кендзеры. На 90-й минуте не каждый сможет сделать такой рывок и отдать точную передачу.

- Удивил ли вас АЗ? Какие футболисты в их составе оказались наиболее опасными?
- Хорошая команда боевая, много борьбы они нам предложили. Лучшие в их составе - это правый вингер и левый, который вышел на замену.

- Следующий соперник на пути к групповому этапу Лиги чемпионов — «Гент». Что знаешь об этой команде и как динамовцы восприняли бельгийцев в соперники?
- Знаю, что там играют наши парни из Украины. Это хорошая команда, которая умеет работать с мячом. Адекватно восприняли, надо выходить и играть.

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Источник — ФК Динамо Киев

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