Рома предлагает €12 млн за игрока Шахтера, а донецкий клуб хочет €25 млн

«Аталанта» тоже зондирует почву насчет приобретения Манора Соломона

  • 17.09.2020 00:42
  • 323 просмотра
  • 4 комментария
Рома предлагает €12 млн за игрока Шахтера, а донецкий клуб хочет €25 млн
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Итальянская «Рома» под руководством Паулу Фонсеки проявляет заинтересованность в покупке Манора Соломона, израильского нападающего донецкого «Шахтера».

Клуб из Рима собирается усилить атаку и уже предпринял конкретные шаги. Джаллоросси готовы вложить 12 миллионов евро в покупку форварда.

Однако в «Шахтере» считают эту сумму низкой. Украинский клуб требует около 25 миллионов евро за 21-летнего футболиста, не спеша продавать молодых игроков.

В минувшем сезоне Соломон забил 6 голов в 29 матчах во всех турнирах. «Аталанта» из Бергамо тоже зондировала почву насчет приобретения Соломона.

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Источник — Calciomercato.it

(2 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 17.09.2020 01:15
    0
    Вряд-ли это правда, но даже если и Да, то планка в 12 млн естественно мала, меньше чем за 20-25 и + бонус % от последующей продажи - Шахтер не отпустит. В принципе и правильно, ведь еще 1-2 сезона в ЛЧ и ЛЕ и ценник его опять вырастит.
    P. S что не новость, то комментарии одних и тех же и на одну и туже тему - срач Шахтера и Динамо. Ребята, вы скучные и реально зае.. ли многих читателей этого сайта
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.09.2020 01:13
    0
    Отпустить за 25 лямов можно если смогут найти за эти деньги двоих не менее классных игроков
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.09.2020 01:01
    +1
    Это вам не сраные дешёвки цыганковы и миколенки. Тут всё серьёзно
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 17.09.2020 01:01
    -2
    Странно, что источник не ТК Футбол, которого лишили возможности транслировать все ТОПовые чемпионаты Европы.
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.09.2020 01:01
    +1
    Это вам не сраные дешёвки цыганковы и миколенки. Тут всё серьёзно
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 17.09.2020 01:15
    0
    Вряд-ли это правда, но даже если и Да, то планка в 12 млн естественно мала, меньше чем за 20-25 и + бонус % от последующей продажи - Шахтер не отпустит. В принципе и правильно, ведь еще 1-2 сезона в ЛЧ и ЛЕ и ценник его опять вырастит.
    P. S что не новость, то комментарии одних и тех же и на одну и туже тему - срач Шахтера и Динамо. Ребята, вы скучные и реально зае.. ли многих читателей этого сайта
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.09.2020 01:13
    0
    Отпустить за 25 лямов можно если смогут найти за эти деньги двоих не менее классных игроков
    Ссылка
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