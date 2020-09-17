Рома предлагает €12 млн за игрока Шахтера, а донецкий клуб хочет €25 млн

Итальянская «Рома» под руководством Паулу Фонсеки проявляет заинтересованность в покупке Манора Соломона, израильского нападающего донецкого «Шахтера».

Клуб из Рима собирается усилить атаку и уже предпринял конкретные шаги. Джаллоросси готовы вложить 12 миллионов евро в покупку форварда.

Однако в «Шахтере» считают эту сумму низкой. Украинский клуб требует около 25 миллионов евро за 21-летнего футболиста, не спеша продавать молодых игроков.

В минувшем сезоне Соломон забил 6 голов в 29 матчах во всех турнирах. «Аталанта» из Бергамо тоже зондировала почву насчет приобретения Соломона.