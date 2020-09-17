Рома предлагает €12 млн за игрока Шахтера, а донецкий клуб хочет €25 млн

Итальянская «Рома» под руководством Паулу Фонсеки проявляет заинтересованность в покупке Манора Соломона, израильского нападающего донецкого «Шахтера».
Клуб из Рима собирается усилить атаку и уже предпринял конкретные шаги. Джаллоросси готовы вложить 12 миллионов евро в покупку форварда.
Однако в «Шахтере» считают эту сумму низкой. Украинский клуб требует около 25 миллионов евро за 21-летнего футболиста, не спеша продавать молодых игроков.
В минувшем сезоне Соломон забил 6 голов в 29 матчах во всех турнирах. «Аталанта» из Бергамо тоже зондировала почву насчет приобретения Соломона.
Источник — Calciomercato.it
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P. S что не новость, то комментарии одних и тех же и на одну и туже тему - срач Шахтера и Динамо. Ребята, вы скучные и реально зае.. ли многих читателей этого сайта
P. S что не новость, то комментарии одних и тех же и на одну и туже тему - срач Шахтера и Динамо. Ребята, вы скучные и реально зае.. ли многих читателей этого сайта
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