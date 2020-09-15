У Шахтера есть предложения по трансферу Соломона

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что «Шахтер» имеет предложения о продаже атакующего полузащитника Манора Соломона, однако клуб не спешит расставаться с молодежью.

«Знаю, что в офисе «Шахтера есть предложения по Манору Соломону - приблизительно 14 миллионов евро. И по другим игрокам».

«В целом, своих молодых футболистов клуб может продать где-то за 50 миллионов, но это не те деньги, которые хочет заработать клуб», - сказал Цыганык.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Додо и Тете, а также Николаю Матвиенко.