Юрий ВИРТ: «Организаторам жеребьевки нужно поучить географию»

Сегодня, 16 сентября, прошли матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины.

18:00. «Альянс» Липовая Долина – «Верес» Ровно – 0:3

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал действия свои команды в победном кубковом матче против Альянса:

- У нас была тяжелая дорога в Ахтырку и это был тяжелый матч. Я примерно посчитал - мы за две игры проехали две с половиной тысячи километров. Пожалуй, организаторам жеребьевки нужно поучить географию.

По игре - мы с первой минуты контролировали ход событий на поле. Создавали моменты. До перерыва не хватало последнего паса и удара. Говорил об этом в перерыве. Во втором тайме сыграли так, как надо было. Забили. Понимали, что соперник откроется и забили еще дважды.

У нас есть проблемы. Есть травмы. Но есть ответственное отношение команды к работе и есть дисциплина. Поэтому, в общем я доволен. Показали, что можем побеждать сильных соперников. Создаем моменты, забиваем. Если дальше так работать - будут забитые голы.

Теперь надеюсь, что болельщиков допустят на стадион на домашнюю нашу игру против Прикарпатье и мы покажем хорошую игру.