Юрий ВИРТ: «Организаторам жеребьевки нужно поучить географию»

Наставник Вереса о победе в кубке Украины

  • 16.09.2020 23:18
  • 2043 просмотра
  • 1 комментарий
Юрий ВИРТ: «Организаторам жеребьевки нужно поучить географию»
© ФК Верес

Сегодня, 16 сентября, прошли матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины. 

18:00. «Альянс» Липовая Долина – «Верес» Ровно – 0:3

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал действия свои команды в победном кубковом матче против Альянса:

- У нас была тяжелая дорога в Ахтырку и это был тяжелый матч. Я примерно посчитал - мы за две игры проехали две с половиной тысячи километров. Пожалуй, организаторам жеребьевки нужно поучить географию.

По игре - мы с первой минуты контролировали ход событий на поле. Создавали моменты. До перерыва не хватало последнего паса и удара. Говорил об этом в перерыве. Во втором тайме сыграли так, как надо было. Забили. Понимали, что соперник откроется и забили еще дважды. 

У нас есть проблемы. Есть травмы. Но есть ответственное отношение команды к работе и есть дисциплина. Поэтому, в общем я доволен. Показали, что можем побеждать сильных соперников. Создаем моменты, забиваем. Если дальше так работать - будут забитые голы.

Теперь надеюсь, что болельщиков допустят на стадион на домашнюю нашу игру против Прикарпатье и мы покажем хорошую игру.

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Panama2830
      Panama2830, 16.09.2020 23:46
    0
    З перемогою та надійним результатом...
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 16.09.2020 23:46
    0
    З перемогою та надійним результатом...
    Ссылка
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