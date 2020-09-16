Марта Костюк рассказала, почему рассталась с российским теннисистом

У украинки на это было несколько причин

  • 16.09.2020 21:41
  • 4137 просмотров
  • 7 комментариев
Марта Костюк рассказала, почему рассталась с российским теннисистом
© Инстаграм

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему рассталась с российским теннисистом Алексеем Захаровым, и какая была реакция на их отношения.
 
«Мы были очень много на расстоянии, это первое. Второе – «люди в таком раннем возрасте не готовы к таким серьёзным отношениям». Но я то была готова. Мы расстались, потому что меня довели, делали все, чтобы мы расстались.
 
Мы начали встречаться, когда мне было всего 15 лет, поэтому взрослым людям предъявлять мне что-то по какой-то политической позиции будет, наверное, немного странно. 
 
Потом в 15 лет я сделала очень патриотическое заявление, что я не считаю уместным ездить в Россию, пока у нас война. Но при этом я же продолжала быть с ним в отношениях.
 
А потом, когда случайно в инстаграм попала новость, что он был в армии, тогда была напечатана куча статей. Штук десять точно. Нет, меня не хейтили. Я давно с ним была, это ж не то, что я ни с того, ни с сего начала с ним встречаться», – сказала Марта. 

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Источник — Отдушивдушу

(19 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 16.09.2020 22:45
    +2
    Vit18, 16.09.2020 22:09
    Невже вона в школі не вчила "Катерину" Шевченка?
    мабуть, коли однокласники вчили "Катерину", Марта їздила на черговий турнір.
    Кохайтеся, чорнобриві,
    Та не з москалями,
    Бо москалі — чужі люде,
    Роблять лихо з вами.
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 16.09.2020 22:21
    -8
    Нацики довпойопи додіки безмозглі, пушочна массовка як говорив Жванія
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 16.09.2020 22:09
    +3
    Невже вона в школі не вчила "Катерину" Шевченка?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 16.09.2020 22:01
    +4
    Це добре,з лаптеголовим зустрічатися то зашквар
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 16.09.2020 21:54
    +12
    У Марты есть хорошее качество - искренность!
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 16.09.2020 21:49
    0
    С москалем? Цэ зрада!
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 16.09.2020 21:43
    -3
    Желтуха.ua
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 16.09.2020 21:54
    +12
    У Марты есть хорошее качество - искренность!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 16.09.2020 22:01
    +4
    Це добре,з лаптеголовим зустрічатися то зашквар
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 16.09.2020 22:09
    +3
    Невже вона в школі не вчила "Катерину" Шевченка?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 16.09.2020 22:45
    +2
    Vit18, 16.09.2020 22:09
    Невже вона в школі не вчила "Катерину" Шевченка?
    мабуть, коли однокласники вчили "Катерину", Марта їздила на черговий турнір.
    Кохайтеся, чорнобриві,
    Та не з москалями,
    Бо москалі — чужі люде,
    Роблять лихо з вами.
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 16.09.2020 21:49
    0
    С москалем? Цэ зрада!
    Ссылка
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