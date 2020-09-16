18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему рассталась с российским теннисистом Алексеем Захаровым, и какая была реакция на их отношения.



«Мы были очень много на расстоянии, это первое. Второе – «люди в таком раннем возрасте не готовы к таким серьёзным отношениям». Но я то была готова. Мы расстались, потому что меня довели, делали все, чтобы мы расстались.



Мы начали встречаться, когда мне было всего 15 лет, поэтому взрослым людям предъявлять мне что-то по какой-то политической позиции будет, наверное, немного странно.



Потом в 15 лет я сделала очень патриотическое заявление, что я не считаю уместным ездить в Россию, пока у нас война. Но при этом я же продолжала быть с ним в отношениях.



А потом, когда случайно в инстаграм попала новость, что он был в армии, тогда была напечатана куча статей. Штук десять точно. Нет, меня не хейтили. Я давно с ним была, это ж не то, что я ни с того, ни с сего начала с ним встречаться», – сказала Марта.

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