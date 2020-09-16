ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «При Луческу прогрессируют Шапаренко, Миколенко, Забарный»

Экс-капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий оценил действия игроков «Динамо» в матче квалификации Лиги чемпионов против АЗ «Алкмаар» (2:0).

«Для защитников главное не пропустить и если «Динамо» сохранило свои ворота неприкасаемыми, значит, Виталий Миколенко и Илья Забарный уже заслуживают высокой оценки. Нужно отдать должное рулевому киевлян Мирче Луческу, который не боится доверять молодежи и она оправдывает надежды. Ведь новоиспеченный дуэт стопперов Миколенко – Забарный благодаря умелой подстраховке лишь однажды разрешил соперникам опасно пробивать с центральной зоны защиты, также важно, что они выиграли практически все верховые дуэли.

Обратил внимание и на то, что Миколенко и Забарный неплохо владеют первым пасом, и особенно во втором тайме это было грозным оружием при организации хозяевами острых контрвыпадов. Хотя, на мой взгляд, Миколенко все же более эффективен на позиции левого защитника, но он доказал, что если для команды необходимо, может надежно сыграть и в центре обороны.

Однако ощутимее всего чувствуется прогресс при Луческу у Николая Шапаренко. Если раньше он был заточен на атаку, то сейчас успевает еще помогать Сергею Сидорчуку в опорной зоне. Совсем недавно Шапаренко часто критиковали за неумение действовать в отборе, но теперь он и в этом компоненте прибавил.

Думаю, что это следствие индивидуальных бесед и занятий Мирчи Луческу с Шапаренко. Сейчас игрок уже четко знает, чего от него хочет наставник, какие уязвимые места нужно ликвидировать. На мой взгляд, в победе над «АЗ» очень большая заслуга и Луческу, который показал себя блестящим тактиком и стратегом».