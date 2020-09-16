Илья ЗАБАРНЫЙ: «Миколенко мне всегда подсказывает»

Защитник «Динамо» – о взаимопонимании с партнерами

  • 16.09.2020 19:59
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  • 1 комментарий
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Миколенко мне всегда подсказывает»
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

18-летний защитник «Динамо» Илья Забарный рассказал, как он нашел взаимопонимание с партнерами по первой команде.
 
- Ты проводишь уже второй матч в паре с Миколенко на новой для него позиции – в центре обороны. Можно ли сказать, что вы уже сыгрались, почувствовали друг друга?
- Думаю, да. С Виталиком очень удобно и интересно работать, он всегда подсказывает. Также отмечу других партнеров в обороне – Кендзеру и Караваева, да и всю нашу команду. У нас идут рабочие подсказки, мы не даем друг другу потерять позицию, в случае чего – сразу подсказываем и передаем игроков. Поэтому работать очень комфортно, никаких проблем не было.
 
- Нападающие АЗ были очень результативными в прошлом сезоне, но в ворота «Динамо» им забить не удалось. Вы настолько хорошо разобрали игру Алкмаара, что соперники ничем не удивили?
- Тренерский штаб очень хорошо преподнес нам соперников, рассказал об их сильных сторонах. Мы были отлично готовы, знали, что игроки АЗ будут делать на поле, и перекрыли их.
 
- Все отмечают, что «Динамо» провело два разных по содержанию тайма. На что Мирча Луческу просил обратить внимание в перерыве, как мотивировал в раздевалке?
- В перерыве тренер сказал, что соперники пойдут вперед большими силами, сзади у них появятся свободные зоны и они будут оставлять наших игроков. Поэтому необходимо выждать моменты, когда мы сможем выходить в контратаки. Нужно иметь терпение – и все будет. Так оно и получилось.
 
- После первого гола Родригеса уже появилось ощущение, что вы ближе к победе?
- Наоборот, после гола Жерсона мы стали еще более сконцентрированными, потому что счет 1:0 – очень скользкий. Нам сказали, что нужно продолжать играть так, как при нулевом счете.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 20:05
    -2
    - Можно ли сказать, что вы уже сыгрались, почувствовали друг друга?
    - Думаю, да. С Виталиком очень удобно и интересно, и даже в ПОСТЕЛИ он всегда подсказывает.
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