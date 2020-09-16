Илья ЗАБАРНЫЙ: «Миколенко мне всегда подсказывает»

18-летний защитник «Динамо» Илья Забарный рассказал, как он нашел взаимопонимание с партнерами по первой команде.



- Ты проводишь уже второй матч в паре с Миколенко на новой для него позиции – в центре обороны. Можно ли сказать, что вы уже сыгрались, почувствовали друг друга?

- Думаю, да. С Виталиком очень удобно и интересно работать, он всегда подсказывает. Также отмечу других партнеров в обороне – Кендзеру и Караваева, да и всю нашу команду. У нас идут рабочие подсказки, мы не даем друг другу потерять позицию, в случае чего – сразу подсказываем и передаем игроков. Поэтому работать очень комфортно, никаких проблем не было.



- Нападающие АЗ были очень результативными в прошлом сезоне, но в ворота «Динамо» им забить не удалось. Вы настолько хорошо разобрали игру Алкмаара, что соперники ничем не удивили?

- Тренерский штаб очень хорошо преподнес нам соперников, рассказал об их сильных сторонах. Мы были отлично готовы, знали, что игроки АЗ будут делать на поле, и перекрыли их.



- Все отмечают, что «Динамо» провело два разных по содержанию тайма. На что Мирча Луческу просил обратить внимание в перерыве, как мотивировал в раздевалке?

- В перерыве тренер сказал, что соперники пойдут вперед большими силами, сзади у них появятся свободные зоны и они будут оставлять наших игроков. Поэтому необходимо выждать моменты, когда мы сможем выходить в контратаки. Нужно иметь терпение – и все будет. Так оно и получилось.



- После первого гола Родригеса уже появилось ощущение, что вы ближе к победе?

- Наоборот, после гола Жерсона мы стали еще более сконцентрированными, потому что счет 1:0 – очень скользкий. Нам сказали, что нужно продолжать играть так, как при нулевом счете.

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