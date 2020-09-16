Илья ЗАБАРНЫЙ: «Ощущаю доверие Луческу, от этого появляется уверенность»

Защитник «Динамо» – о дебютных матчах в составе первой команды

  • 16.09.2020 18:20
  • 417 просмотров
  • 0 комментариев
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Ощущаю доверие Луческу, от этого появляется уверенность»
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

18-летний защитник «Динамо» Илья Забарный рассказал о дебютных матчах в составе киевлян.
 
- Илья, за последнюю неделю ты дебютировал в основе «Динамо», а теперь – и в еврокубках. Какие были ощущения, когда выходил на поле в матче Лиги чемпионов?
- Во-первых, это была большая ответственность – даже в том же матче с «Десной». Мы играли на победу и цель у нас была одна – выиграть. Перед матчем у меня было некоторое волнение, но когда вышел на поле, оно уже пропало.
 
Что касается дебюта в еврокубках, то с АЗ у нас тоже была очень ответственная игра, тем более участник следующего раунда определялся в одном поединке. Нам нужно было выходить и выигрывать. Все очень старались, команда – молодец. Поздравляю всех с победой! Думаю, дебют удался.
 
- Как удалось побороть волнение?
- Перед матчем я пробовал себя настраивать, старался не допускать лишних мыслей, хотя осознание, что это дебютная игра, все равно сидело внутри. Но при выходе на поле волнение проходит само собой. Ты вошел в игру, чувствуешь поддержку партнеров, ощущаешь, что в тебя верят и тебе доверяют. И с каждым удачным действием уверенность возрастает.
 
- Мирча Луческу после матча с АЗ говорил, что он доверяет молодым игрокам и вы оправдываете доверие своей хорошей игрой. Главный тренер общается с вами индивидуально, дает подсказки?
- Конечно, мы ощущаем доверие и от этого появляется уверенность в своих силах. С нами общаются и подсказывают, как лучше действовать на поле.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности