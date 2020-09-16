Илья ЗАБАРНЫЙ: «Ощущаю доверие Луческу, от этого появляется уверенность»

18-летний защитник «Динамо» Илья Забарный рассказал о дебютных матчах в составе киевлян.



- Илья, за последнюю неделю ты дебютировал в основе «Динамо», а теперь – и в еврокубках. Какие были ощущения, когда выходил на поле в матче Лиги чемпионов?

- Во-первых, это была большая ответственность – даже в том же матче с «Десной». Мы играли на победу и цель у нас была одна – выиграть. Перед матчем у меня было некоторое волнение, но когда вышел на поле, оно уже пропало.



Что касается дебюта в еврокубках, то с АЗ у нас тоже была очень ответственная игра, тем более участник следующего раунда определялся в одном поединке. Нам нужно было выходить и выигрывать. Все очень старались, команда – молодец. Поздравляю всех с победой! Думаю, дебют удался.



- Как удалось побороть волнение?

- Перед матчем я пробовал себя настраивать, старался не допускать лишних мыслей, хотя осознание, что это дебютная игра, все равно сидело внутри. Но при выходе на поле волнение проходит само собой. Ты вошел в игру, чувствуешь поддержку партнеров, ощущаешь, что в тебя верят и тебе доверяют. И с каждым удачным действием уверенность возрастает.



- Мирча Луческу после матча с АЗ говорил, что он доверяет молодым игрокам и вы оправдываете доверие своей хорошей игрой. Главный тренер общается с вами индивидуально, дает подсказки?

- Конечно, мы ощущаем доверие и от этого появляется уверенность в своих силах. С нами общаются и подсказывают, как лучше действовать на поле.