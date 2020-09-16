ФОТО. Ультрас Динамо: «Не примем фигуру Луческу ни при каких условиях»

Очень радикальная позиция от киевских ультрас

  • 16.09.2020 19:40
  • 3132 просмотра
  • 18 комментариев
ФОТО. Ультрас Динамо: «Не примем фигуру Луческу ни при каких условиях»
© 24 канал

Ультрас «Динамо» WBC в очередной раз заявили, что не собираются терпеть бывшего тренера «Шахтера» Мирчу Луческу во главе столичного клуба.
 
«Кто еще этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.
 
Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел из «Динамо», – сказано в заявлении фанатов.
 
Напомним, Луческу уже выиграл Суперкубок Украины и вывел киевлян в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.09.2020 20:15
    0
    mayakovskiy1, 16.09.2020 20:11
    Ты такой забавный пиздун))) Давай скрин где я рассказывал что после АЗ уволят
    Я ж тебе говорил , что не заскринил ту ветку
    И я не удивлюсь что ты сольёшься со своих слов
    Мне для себя главное , что я помню
    А если бы я хотел тебя зашкварить , то выдумывать ничего не нужно. Поводов и так куча
    Например автобус с АЗ в котором ЛК победило по xg
    Ссылка
    pont_max_3
      pont_max_3, 16.09.2020 20:12
    0
    Долбо...бы!!!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 16.09.2020 20:11
    -1
    jekаfunny, 16.09.2020 19:59
    Ты ж рассказывал что после АЗ уволят
    Уже не больше года ....
    А ахахахахаха
    А как если с АЗ играли автобусом то сделали больший XG ? А экспирт?
    Ты такой забавный пиздун))) Давай скрин где я рассказывал что после АЗ уволят
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.09.2020 20:05
    -1
    KIPR ALECS, 16.09.2020 20:01
    когда в кабинетах голы рисовали в пользу Динамо чтото о чести и достоинстве молчали анальные любители сов
    А кто рисовал ? Сашка Денисов или Мария Мефодьевна ?
    Ссылка
    KIPR ALECS
      KIPR ALECS, 16.09.2020 20:01
    -1
    когда в кабинетах голы рисовали в пользу Динамо чтото о чести и достоинстве молчали анальные любители сов
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 16.09.2020 19:59
    +4
    Oleg Savchuk, 16.09.2020 19:56
    Просто тупорилі,результат немає значення,піпец((
    Вот вообще после такого хочется пожелать иногда чтоб Суркис уволил Луческу и поставил главным тренером главу ультрас Динамо.
    Чтобы и Динамо пошло на дно и ультрасы были в этом максимально виноваты.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.09.2020 19:59
    +2
    mayakovskiy1, 16.09.2020 19:47
    Сейчас у дырявой кузьмы загорятся пуканы. Но цыган вряд ли просидит в Динаме больше года. Шахта легко выиграет чемпионат. В еврокубках тоже автобусом далеко не зайти. В итоге после очередного провального сезона цыган уйдет по "состоянию здоровья"
    Ты ж рассказывал что после АЗ уволят
    Уже не больше года ....
    А ахахахахаха
    А как если с АЗ играли автобусом то сделали больший XG ? А экспирт?
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 16.09.2020 19:57
    +7
    JV, 16.09.2020 19:47
    Кто они такие эти ультрас чтобы кому что-то приказывать? Из-за них на стадион с семьей не хочеться ходить потому что ведут себя как обезьяны. Я бы на месте сурка нанял титушек и вломил бы им неплохо.
    Нафиг об это говно руки пачкать? Их нужно игнорить, это самый верный метод борьбы с ними. Луческу и Суркис поступают правильно что забили огромный болт на них, так и нужно
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 16.09.2020 19:56
    +3
    Просто тупорилі,результат немає значення,піпец((
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 19:56
    -4
    JV, 16.09.2020 19:47
    Кто они такие эти ультрас чтобы кому что-то приказывать? Из-за них на стадион с семьей не хочеться ходить потому что ведут себя как обезьяны. Я бы на месте сурка нанял титушек и вломил бы им неплохо.
    С семьёй, это с кем?? С jekafunny в виде гражданской жены??
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 16.09.2020 19:56
    +9
    Не принимайте. Поддержка небольшой кучки туповатого сброда никому не важна.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 16.09.2020 19:55
    0
    mayakovskiy1, 16.09.2020 19:47
    Сейчас у дырявой кузьмы загорятся пуканы. Но цыган вряд ли просидит в Динаме больше года. Шахта легко выиграет чемпионат. В еврокубках тоже автобусом далеко не зайти. В итоге после очередного провального сезона цыган уйдет по "состоянию здоровья"
    Турниры выигрывает оборона
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 16.09.2020 19:50
    +10
    На стадион не пускать этих болванов! Пускай пердят в лужу у себя на районе)))
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 16.09.2020 19:50
    +11
    Вы можете сколько угодно напоминать об этом. Луческу насрать на вас, как и Суркису. Вы только себя выставляете на посмешище, показываете что у вас какие ты комплексы Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 19:48
    -8
    Правильно тявкают ультрасосы ДК: нужно дать пинка под зад Луческу за неубедительную тактику в виде тролейбуса и дать второй шанс "камон плей" Беляшу
    Ссылка
    JV
      JV, 16.09.2020 19:47
    +14
    Кто они такие эти ультрас чтобы кому что-то приказывать? Из-за них на стадион с семьей не хочеться ходить потому что ведут себя как обезьяны. Я бы на месте сурка нанял титушек и вломил бы им неплохо.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 16.09.2020 19:47
    -20
    Сейчас у дырявой кузьмы загорятся пуканы. Но цыган вряд ли просидит в Динаме больше года. Шахта легко выиграет чемпионат. В еврокубках тоже автобусом далеко не зайти. В итоге после очередного провального сезона цыган уйдет по "состоянию здоровья"
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 16.09.2020 19:42
    +18
    Та идите вы нахер. А лучше убейтесь об стенку Не примут они. А кто вы вообще такие, школота долбонутая?
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 16.09.2020 19:42
    +18
    Та идите вы нахер. А лучше убейтесь об стенку Не примут они. А кто вы вообще такие, школота долбонутая?
    Ссылка
    JV
      JV, 16.09.2020 19:47
    +14
    Кто они такие эти ультрас чтобы кому что-то приказывать? Из-за них на стадион с семьей не хочеться ходить потому что ведут себя как обезьяны. Я бы на месте сурка нанял титушек и вломил бы им неплохо.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 16.09.2020 19:50
    +11
    Вы можете сколько угодно напоминать об этом. Луческу насрать на вас, как и Суркису. Вы только себя выставляете на посмешище, показываете что у вас какие ты комплексы Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 16.09.2020 19:50
    +10
    На стадион не пускать этих болванов! Пускай пердят в лужу у себя на районе)))
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 16.09.2020 19:56
    +9
    Не принимайте. Поддержка небольшой кучки туповатого сброда никому не важна.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 16.09.2020 19:57
    +7
    JV, 16.09.2020 19:47
    Кто они такие эти ультрас чтобы кому что-то приказывать? Из-за них на стадион с семьей не хочеться ходить потому что ведут себя как обезьяны. Я бы на месте сурка нанял титушек и вломил бы им неплохо.
    Нафиг об это говно руки пачкать? Их нужно игнорить, это самый верный метод борьбы с ними. Луческу и Суркис поступают правильно что забили огромный болт на них, так и нужно
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 16.09.2020 19:59
    +4
    Oleg Savchuk, 16.09.2020 19:56
    Просто тупорилі,результат немає значення,піпец((
    Вот вообще после такого хочется пожелать иногда чтоб Суркис уволил Луческу и поставил главным тренером главу ультрас Динамо.
    Чтобы и Динамо пошло на дно и ультрасы были в этом максимально виноваты.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 16.09.2020 19:56
    +3
    Просто тупорилі,результат немає значення,піпец((
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.09.2020 19:59
    +2
    mayakovskiy1, 16.09.2020 19:47
    Сейчас у дырявой кузьмы загорятся пуканы. Но цыган вряд ли просидит в Динаме больше года. Шахта легко выиграет чемпионат. В еврокубках тоже автобусом далеко не зайти. В итоге после очередного провального сезона цыган уйдет по "состоянию здоровья"
    Ты ж рассказывал что после АЗ уволят
    Уже не больше года ....
    А ахахахахаха
    А как если с АЗ играли автобусом то сделали больший XG ? А экспирт?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.09.2020 20:15
    0
    mayakovskiy1, 16.09.2020 20:11
    Ты такой забавный пиздун))) Давай скрин где я рассказывал что после АЗ уволят
    Я ж тебе говорил , что не заскринил ту ветку
    И я не удивлюсь что ты сольёшься со своих слов
    Мне для себя главное , что я помню
    А если бы я хотел тебя зашкварить , то выдумывать ничего не нужно. Поводов и так куча
    Например автобус с АЗ в котором ЛК победило по xg
    Ссылка
    pont_max_3
      pont_max_3, 16.09.2020 20:12
    0
    Долбо...бы!!!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 16.09.2020 19:55
    0
    mayakovskiy1, 16.09.2020 19:47
    Сейчас у дырявой кузьмы загорятся пуканы. Но цыган вряд ли просидит в Динаме больше года. Шахта легко выиграет чемпионат. В еврокубках тоже автобусом далеко не зайти. В итоге после очередного провального сезона цыган уйдет по "состоянию здоровья"
    Турниры выигрывает оборона
    Ссылка
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