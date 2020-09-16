ФОТО. Ультрас Динамо: «Не примем фигуру Луческу ни при каких условиях»

Ультрас «Динамо» WBC в очередной раз заявили, что не собираются терпеть бывшего тренера «Шахтера» Мирчу Луческу во главе столичного клуба.



«Кто еще этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.



Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел из «Динамо», – сказано в заявлении фанатов.



Напомним, Луческу уже выиграл Суперкубок Украины и вывел киевлян в раунд плей-офф Лиги чемпионов.