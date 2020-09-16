ФОТО. Ультрас Динамо: «Не примем фигуру Луческу ни при каких условиях»

Ультрас «Динамо» WBC в очередной раз заявили, что не собираются терпеть бывшего тренера «Шахтера» Мирчу Луческу во главе столичного клуба.
«Кто еще этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.
Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел из «Динамо», – сказано в заявлении фанатов.
Напомним, Луческу уже выиграл Суперкубок Украины и вывел киевлян в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
Источник — Telegram
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И я не удивлюсь что ты сольёшься со своих слов
Мне для себя главное , что я помню
А если бы я хотел тебя зашкварить , то выдумывать ничего не нужно. Поводов и так куча
Например автобус с АЗ в котором ЛК победило по xg
Уже не больше года ....
А ахахахахаха
А как если с АЗ играли автобусом то сделали больший XG ? А экспирт?
Чтобы и Динамо пошло на дно и ультрасы были в этом максимально виноваты.
Уже не больше года ....
А ахахахахаха
А как если с АЗ играли автобусом то сделали больший XG ? А экспирт?
Чтобы и Динамо пошло на дно и ультрасы были в этом максимально виноваты.
Уже не больше года ....
А ахахахахаха
А как если с АЗ играли автобусом то сделали больший XG ? А экспирт?
И я не удивлюсь что ты сольёшься со своих слов
Мне для себя главное , что я помню
А если бы я хотел тебя зашкварить , то выдумывать ничего не нужно. Поводов и так куча
Например автобус с АЗ в котором ЛК победило по xg
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