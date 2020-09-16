ВИДЕО. Как Моуриньо отшил журналистов фразой из сериала

«Тоттенхэм» в последний момент застолбил за собой место в еврокубках, лишь по разнице мячей опередив в турнирной таблице «Вулверхэмптон». Поэтому именно «шпоры» первыми среди английских клубов откроют для себя еврокубковый сезон.



В Болгарию лондонцы отправляются не в лучшем настроении. Команда Жозе Моуриньо плохо стартовала в чемпионате Англии, на своем поле уступив в первом туре «Эвертону» (0:1). После поединка португалец публично раскритиковал своих подопечных, что, как сообщили некоторые британские СМИ, вызвало раскол в раздевалке «Тоттенхэма». Эти события дали основания букмекерам записать Жозе Моуриньо в фавориты на первую тренерскую отставку сезона в АПЛ.



Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Жозе Моуриньо перед матчем «Локомотив Пловдив» - «Тоттенхэм». Во время пресс-конференции Жозе не раз отказывался отвечать на вопросы про Гарета Бейла, а затем и вовсе отшил журналиста своей репликой из сериала «Тед Лассо».

ВИДЕО. Реакция Моуриньо и Анчелотти на результат матча Тоттенхэм - Эвертон