ВИДЕО. Реакция Моуриньо и Анчелотти на результат матча Тоттенхэм - Эвертон

Анчелотти обыграл Моуриньо в стартовом туре АПЛ

  • 14.09.2020 09:48
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ВИДЕО. Реакция Моуриньо и Анчелотти на результат матча Тоттенхэм - Эвертон

В поединке первого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Эвертону» (0:1). Единственный гол в матче забил нападающий «ирисок» Доминик Кальверт-Льюин.

В данном ролике вы увидите запись пресс-конференций Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо, их реакцию на результат встречи.

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Источник — Sport.ua

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