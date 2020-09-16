Сестры Киченок завершили выступления на турнире в Риме

Сестры Людмила и Надежда Киченок завершили выступления на турнире в Риме.
В матче первого раунда украинки уступили американкам Кори Гауфф и Кристине Макхейл.
Рим. Первый раунд парного разряда
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Кори Гауфф / Кристина Макхейл – 4:6, 5:7
Ранее свой матч парного разряда проиграли Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
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Источник — Sport.ua
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