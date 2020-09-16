Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не лучшая игра Динамо, но главное — результат»

Специалист подвел итоги победы киевской команды над АЗ в Лиге чемпионов (2:0)

  • 16.09.2020 17:54
  • 787 просмотров
  • 6 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не лучшая игра Динамо, но главное — результат»
© Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу киевского «Динамо» над алкмарским АЗ (2:0) в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Динамо», с победой! Не лучшая игра, но результат — это главное», — написал Левченко в твиттере.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 18:32
    0
    Краткость - сестра
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 16.09.2020 18:29
    0
    первый тайм язык не повернется назвать хорошим, куча потерь, брака и отсутствие моментов, у обеих команд.
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 16.09.2020 18:11
    +1
    Хороша була гра.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 18:10
    +1
    Левченко нитік. гра тупо по тактиці, Луч дуже добре розібрав АЗ і добре знав що робить
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 18:09
    -3
    Кукушка хвалит петуха..... (с)
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.09.2020 18:07
    +2
    А по мне шикарная игра. За весь матч только один опасный момент у ворот Динамо, и то, в самом конце матча, когда это уже ничего не решало. Зато Динамо забило 2 мяча и могло забить еще несколько.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.09.2020 18:07
    +2
    А по мне шикарная игра. За весь матч только один опасный момент у ворот Динамо, и то, в самом конце матча, когда это уже ничего не решало. Зато Динамо забило 2 мяча и могло забить еще несколько.
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 16.09.2020 18:11
    +1
    Хороша була гра.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 18:10
    +1
    Левченко нитік. гра тупо по тактиці, Луч дуже добре розібрав АЗ і добре знав що робить
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 18:32
    0
    Краткость - сестра
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 16.09.2020 18:29
    0
    первый тайм язык не повернется назвать хорошим, куча потерь, брака и отсутствие моментов, у обеих команд.
    Ссылка
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