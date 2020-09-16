Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не лучшая игра Динамо, но главное — результат»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу киевского «Динамо» над алкмарским АЗ (2:0) в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Динамо», с победой! Не лучшая игра, но результат — это главное», — написал Левченко в твиттере.
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Источник — Twitter
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