ЗАХОВАЙЛО: «Динамо уже в Бельгии может решить судьбу противостояния»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился ожиданиями перед матчами плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» сразится с «Гентом» за путевку в групповой раунд.

— Какие у вас впечатления после победного поединка с АЗ?

— Результат был на первом месте. Учитывая, что в «Динамо» переполнен лазарет и некоторые игроки еще не готовы полностью, это отличный результат. Луческу очень грамотно построил матч. На мой взгляд, Мирча как специалист показал свой класс, в чем никто не сомневался.

— Как оцениваете перспективы киевлян в противостоянии с «Гентом»?

— Ситуация несколько меняется, ведь будет другая тактика и стратегия, учитывая двухматчевую дуэль. «Гент» — неплохая команда и сильнее АЗ. Шансы оцениваю как 50 на 50.

— Первый матч состоится в Бельгии, а через неделю — дома. Это преимущество для «Динамо»?

— Если освободится лазарет, то «Динамо» по силам решить вопрос выхода в Лигу чемпионов уже в первой игре. Средний блок киевлян очень трудно пройти, поэтому логично предполагаю, что команда Луческу уже в Бельгии может решить судьбу противостояния. Только для этого нужно реализовать все свои моменты. Пока команда не чувствует отсутствие Цыганкова и Вербича, которые еще не готовы на 100%.

— В «Генте» недавно уволили главного тренера, не все в порядке в коллективе. На пользу ли эта ситуация украинской команде?

— Нет, наоборот. Новая метла по-новому метет. Футболисты бельгийской команды сейчас будут максимально мотивированы.

— Нужно ли «Динамо» усиление под Лигу чемпионов?

— Я не Игорь Михайлович и не Григорий Михайлович. Я не считаю деньги братьев Суркисов. Все зависит от возможностей клуба. Луческу может рассчитывать только на тех, кто находится в обойме. Если кто-то еще будет, то это хорошо. Впрочем, я рекомендую усилить линию защиты. Особенно центральную ось. Что будем делать в Лиге чемпионов? Будет день, будет пища.