ЗАХОВАЙЛО: «Динамо уже в Бельгии может решить судьбу противостояния»

Специалист считает, что киевлянам по силам пройти «Гент»

  • 16.09.2020 18:09
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ЗАХОВАЙЛО: «Динамо уже в Бельгии может решить судьбу противостояния»
© ФК Динамо Киев

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился ожиданиями перед матчами плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» сразится с «Гентом» за путевку в групповой раунд.

— Какие у вас впечатления после победного поединка с АЗ?
— Результат был на первом месте. Учитывая, что в «Динамо» переполнен лазарет и некоторые игроки еще не готовы полностью, это отличный результат. Луческу очень грамотно построил матч. На мой взгляд, Мирча как специалист показал свой класс, в чем никто не сомневался.

— Как оцениваете перспективы киевлян в противостоянии с «Гентом»?
— Ситуация несколько меняется, ведь будет другая тактика и стратегия, учитывая двухматчевую дуэль. «Гент» — неплохая команда и сильнее АЗ. Шансы оцениваю как 50 на 50.

— Первый матч состоится в Бельгии, а через неделю — дома. Это преимущество для «Динамо»?
— Если освободится лазарет, то «Динамо» по силам решить вопрос выхода в Лигу чемпионов уже в первой игре. Средний блок киевлян очень трудно пройти, поэтому логично предполагаю, что команда Луческу уже в Бельгии может решить судьбу противостояния. Только для этого нужно реализовать все свои моменты. Пока команда не чувствует отсутствие Цыганкова и Вербича, которые еще не готовы на 100%.

— В «Генте» недавно уволили главного тренера, не все в порядке в коллективе. На пользу ли эта ситуация украинской команде?
— Нет, наоборот. Новая метла по-новому метет. Футболисты бельгийской команды сейчас будут максимально мотивированы.

— Нужно ли «Динамо» усиление под Лигу чемпионов?
— Я не Игорь Михайлович и не Григорий Михайлович. Я не считаю деньги братьев Суркисов. Все зависит от возможностей клуба. Луческу может рассчитывать только на тех, кто находится в обойме. Если кто-то еще будет, то это хорошо. Впрочем, я рекомендую усилить линию защиты. Особенно центральную ось. Что будем делать в Лиге чемпионов? Будет день, будет пища.

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Источник — Рейтинг букмекеров

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