ТК Футбол 1/2/3 не будут транслировать чемпионат Германии?

Вслед за Испанией «футболы», видимо, попрощались и с Бундеслигой

  • 16.09.2020 17:33
  • 1253 просмотра
  • 9 комментариев
ТК Футбол 1/2/3 не будут транслировать чемпионат Германии?
© ФК Бавария Мюнхен

Из эфирной сетки телеканалов «Футбол 1/2/3» исчезли матчи первого тура чемпионата Германии, которые пройдут с пятницы по воскресенье.
 
В то же время все поединки Бундеслиги будут транслироваться онлайн-сервисом MEGOGO.
 
Ранее подобная ситуация случилась и с матчами чемпионата Испании.
 
Напомним, видеосервис MEGOGO и ранее транслировал чемпионат Германии.
 
Бундеслига стартует 18 сентября матчем «Бавария» – «Шальке».

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 16.09.2020 18:26
    0
    con clusion, 16.09.2020 17:45
    Чи не горе... В сети есть бесплатные сайты, которые весь мир транслируют.)) Хоть Китай смотри, хоть РФ, хоть Венгрию
    Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
    И там кстати сервис и качество совсем другой уровень. Так что есть тебе к чему стремиться. Считай на новый уровень жизни перешагнешь
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 16.09.2020 18:25
    0
    con clusion, 16.09.2020 17:45
    Чи не горе... В сети есть бесплатные сайты, которые весь мир транслируют.)) Хоть Китай смотри, хоть РФ, хоть Венгрию
    Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
    Как нужно не уважать себя чтоб смотреть в интернете бесплатные трансляции. Наверно и в общественном транспорте ездишь без билета и хватаешься этим. Желаю тебе успехов в жизни, деньгах чтоб мог осилить 60-100 грн в месяц.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 16.09.2020 18:17
    +1
    10 сентября 2020 20:44
    Телеканалы "Футбол" за год терпят убытки в размере 5 млн долларов
    доходы каналов «Футбол» благодаря кабельным операторам и статье «спонсорство» составляют около 5 млн долларов в год. Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов – бюджет клуба, который боролся бы за еврокубки в Украине.
    Косвенно эти цифры в интервью еще зимой подтвердил директор по стратегии и развитию бизнеса Медиа Группы Украина Федор Гречанинов: «Неправильно было бы сейчас называть суммы, которые мы собираем. Но убытки всей нашей спортивной группы каждый год – это миллионы долларов».
    Также, по информации источника, общий доход в 2019-м телеканала «2+2», который отвечает за спортивную составляющую, не превысил 1 млн долларов – 25-27 млн гривен. И при этом в ответ клубам за право показа тем или иным способом приходилось платить в районе 100 млн гривен.
    Ссылка
    Евгений Цыганок
    online
      Евгений Цыганок, 16.09.2020 18:11
    0
    Уже в Воля кабель убрали все футболы изо всех пакетов - пипец!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.09.2020 18:03
    0
    con clusion, 16.09.2020 17:45
    Чи не горе... В сети есть бесплатные сайты, которые весь мир транслируют.)) Хоть Китай смотри, хоть РФ, хоть Венгрию
    Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
    ифанов, ну ты и дурак старый с Запорожья. Это уже твой третий акк?
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 16.09.2020 18:03
    -2
    Интересно посмотреть на лохов,которые платят за эти убогие недоканалы.
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    BekXan
      BekXan, 16.09.2020 17:55
    +3
    Единый пул,убрали с общих сетй,футбол 3 это вообще днище, а не канал,вообщем намудрилы мудрогелы.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 17:45
    +2
    Чи не горе... В сети есть бесплатные сайты, которые весь мир транслируют.)) Хоть Китай смотри, хоть РФ, хоть Венгрию
    Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 16.09.2020 17:40
    +6
    И кому они теперь надо??? АПЛ нет, Испании нет теперь Бундеслига... Зато цены себе сложить никак не могут!!!
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 16.09.2020 17:40
    +6
    И кому они теперь надо??? АПЛ нет, Испании нет теперь Бундеслига... Зато цены себе сложить никак не могут!!!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 16.09.2020 17:55
    +3
    Единый пул,убрали с общих сетй,футбол 3 это вообще днище, а не канал,вообщем намудрилы мудрогелы.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 17:45
    +2
    Чи не горе... В сети есть бесплатные сайты, которые весь мир транслируют.)) Хоть Китай смотри, хоть РФ, хоть Венгрию
    Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 16.09.2020 18:17
    +1
    10 сентября 2020 20:44
    Телеканалы "Футбол" за год терпят убытки в размере 5 млн долларов
    доходы каналов «Футбол» благодаря кабельным операторам и статье «спонсорство» составляют около 5 млн долларов в год. Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов – бюджет клуба, который боролся бы за еврокубки в Украине.
    Косвенно эти цифры в интервью еще зимой подтвердил директор по стратегии и развитию бизнеса Медиа Группы Украина Федор Гречанинов: «Неправильно было бы сейчас называть суммы, которые мы собираем. Но убытки всей нашей спортивной группы каждый год – это миллионы долларов».
    Также, по информации источника, общий доход в 2019-м телеканала «2+2», который отвечает за спортивную составляющую, не превысил 1 млн долларов – 25-27 млн гривен. И при этом в ответ клубам за право показа тем или иным способом приходилось платить в районе 100 млн гривен.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 16.09.2020 18:26
    0
    con clusion, 16.09.2020 17:45
    Чи не горе... В сети есть бесплатные сайты, которые весь мир транслируют.)) Хоть Китай смотри, хоть РФ, хоть Венгрию
    Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
    И там кстати сервис и качество совсем другой уровень. Так что есть тебе к чему стремиться. Считай на новый уровень жизни перешагнешь
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 16.09.2020 18:25
    0
    con clusion, 16.09.2020 17:45
    Чи не горе... В сети есть бесплатные сайты, которые весь мир транслируют.)) Хоть Китай смотри, хоть РФ, хоть Венгрию
    Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
    Как нужно не уважать себя чтоб смотреть в интернете бесплатные трансляции. Наверно и в общественном транспорте ездишь без билета и хватаешься этим. Желаю тебе успехов в жизни, деньгах чтоб мог осилить 60-100 грн в месяц.
    Ссылка
    Евгений Цыганок
    online
      Евгений Цыганок, 16.09.2020 18:11
    0
    Уже в Воля кабель убрали все футболы изо всех пакетов - пипец!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.09.2020 18:03
    0
    con clusion, 16.09.2020 17:45
    Чи не горе... В сети есть бесплатные сайты, которые весь мир транслируют.)) Хоть Китай смотри, хоть РФ, хоть Венгрию
    Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
    ифанов, ну ты и дурак старый с Запорожья. Это уже твой третий акк?
    Ссылка
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