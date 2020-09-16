ТК Футбол 1/2/3 не будут транслировать чемпионат Германии?

Из эфирной сетки телеканалов «Футбол 1/2/3» исчезли матчи первого тура чемпионата Германии, которые пройдут с пятницы по воскресенье.
В то же время все поединки Бундеслиги будут транслироваться онлайн-сервисом MEGOGO.
Ранее подобная ситуация случилась и с матчами чемпионата Испании.
Напомним, видеосервис MEGOGO и ранее транслировал чемпионат Германии.
Бундеслига стартует 18 сентября матчем «Бавария» – «Шальке».
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Источник — Sport.ua
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Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
Телеканалы "Футбол" за год терпят убытки в размере 5 млн долларов
доходы каналов «Футбол» благодаря кабельным операторам и статье «спонсорство» составляют около 5 млн долларов в год. Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов – бюджет клуба, который боролся бы за еврокубки в Украине.
Косвенно эти цифры в интервью еще зимой подтвердил директор по стратегии и развитию бизнеса Медиа Группы Украина Федор Гречанинов: «Неправильно было бы сейчас называть суммы, которые мы собираем. Но убытки всей нашей спортивной группы каждый год – это миллионы долларов».
Также, по информации источника, общий доход в 2019-м телеканала «2+2», который отвечает за спортивную составляющую, не превысил 1 млн долларов – 25-27 млн гривен. И при этом в ответ клубам за право показа тем или иным способом приходилось платить в районе 100 млн гривен.
Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
Телеканалы "Футбол" за год терпят убытки в размере 5 млн долларов
доходы каналов «Футбол» благодаря кабельным операторам и статье «спонсорство» составляют около 5 млн долларов в год. Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов – бюджет клуба, который боролся бы за еврокубки в Украине.
Косвенно эти цифры в интервью еще зимой подтвердил директор по стратегии и развитию бизнеса Медиа Группы Украина Федор Гречанинов: «Неправильно было бы сейчас называть суммы, которые мы собираем. Но убытки всей нашей спортивной группы каждый год – это миллионы долларов».
Также, по информации источника, общий доход в 2019-м телеканала «2+2», который отвечает за спортивную составляющую, не превысил 1 млн долларов – 25-27 млн гривен. И при этом в ответ клубам за право показа тем или иным способом приходилось платить в районе 100 млн гривен.
Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
Вот сейчас играют Капошвар - Дебрецен пока 0:0...
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