ТК Футбол 1/2/3 не будут транслировать чемпионат Германии?

Из эфирной сетки телеканалов «Футбол 1/2/3» исчезли матчи первого тура чемпионата Германии, которые пройдут с пятницы по воскресенье.



В то же время все поединки Бундеслиги будут транслироваться онлайн-сервисом MEGOGO.



Ранее подобная ситуация случилась и с матчами чемпионата Испании.



Напомним, видеосервис MEGOGO и ранее транслировал чемпионат Германии.



Бундеслига стартует 18 сентября матчем «Бавария» – «Шальке».