ТК Футбол 1/2/3 не будут транслировать первый тур Ла-Лиги

Или не только первый?

  • 11.09.2020 11:50
  • 928 просмотров
  • 4 комментария
ТК Футбол 1/2/3 не будут транслировать первый тур Ла-Лиги
© LaLiga

Из эфирной сетки телеканалов «Футбол 1/2/3» исчезли матчи чемпионата Испании.

В то же время все поединки Примеры будут транслироваться онлайн-сервисом MEGOGO, о чем свидетельствует яркая плашка на сайте транслятора.

Напомним, в прошлом году руководитель ТК «Футбол 1/2/3» Александр Денисов заявлял, что «футболы» будут транслировать чемпионат Испании в течение четырех лет.

Видеосервис MEGOGO транслировал матчи Примеры в сезоне 2018/19 и 2019/20.

Ла-Лига стартует 12 сентября тремя матчами первого тура испанского чемпионата.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 11.09.2020 12:12
    -1
    Тимох@ёк , к ноге !
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 11.09.2020 12:00
    0
    Я ті футболи пару днів назад відключив. Займаються врєдітєльством, та й з коментаторами справжня біда. Один Михайлюк залишився.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 11:57
    -1
    Борщаговка сос сос ми
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 11.09.2020 11:53
    0
    Вср@лись... Пєніс0ви!
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 11.09.2020 12:00
    0
    Я ті футболи пару днів назад відключив. Займаються врєдітєльством, та й з коментаторами справжня біда. Один Михайлюк залишився.
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 11.09.2020 11:53
    0
    Вср@лись... Пєніс0ви!
    Ссылка
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