ТК Футбол 1/2/3 не будут транслировать первый тур Ла-Лиги

Из эфирной сетки телеканалов «Футбол 1/2/3» исчезли матчи чемпионата Испании.
В то же время все поединки Примеры будут транслироваться онлайн-сервисом MEGOGO, о чем свидетельствует яркая плашка на сайте транслятора.
Напомним, в прошлом году руководитель ТК «Футбол 1/2/3» Александр Денисов заявлял, что «футболы» будут транслировать чемпионат Испании в течение четырех лет.
Видеосервис MEGOGO транслировал матчи Примеры в сезоне 2018/19 и 2019/20.
Ла-Лига стартует 12 сентября тремя матчами первого тура испанского чемпионата.
Источник — Sport.ua
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