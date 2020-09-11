ТК Футбол 1/2/3 не будут транслировать первый тур Ла-Лиги

Из эфирной сетки телеканалов «Футбол 1/2/3» исчезли матчи чемпионата Испании.

В то же время все поединки Примеры будут транслироваться онлайн-сервисом MEGOGO, о чем свидетельствует яркая плашка на сайте транслятора.

Напомним, в прошлом году руководитель ТК «Футбол 1/2/3» Александр Денисов заявлял, что «футболы» будут транслировать чемпионат Испании в течение четырех лет.

Видеосервис MEGOGO транслировал матчи Примеры в сезоне 2018/19 и 2019/20.

Ла-Лига стартует 12 сентября тремя матчами первого тура испанского чемпионата.