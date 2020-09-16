Сестры Киченок – Гауфф / Макхейл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Риме

  • 16.09.2020 17:10
  • 463 просмотра
  • 1 комментарий
Сестры Киченок – Гауфф / Макхейл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Сестры Киченок

В среду, 16 сентября, сестры Людмила и Надежда Киченок проведут свой дебютный матч на турнире в Риме.
 
Украинки должны были сыграют против бельгийского дуэта Кирстен Флипкенс / Элиза Мертенс последним запуском на корте №3, но проведут матч против американок Кори Гауфф и Кристины Макхейл. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olya403
      olya403, 16.09.2020 18:31
    0
    виглядає на те , що дебютний і одразу заключний. Ну хіба щось сильно в грі зміниться
    Ссылка
    olya403
      olya403, 16.09.2020 18:31
    0
    виглядає на те , що дебютний і одразу заключний. Ну хіба щось сильно в грі зміниться
    Ссылка
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