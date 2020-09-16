Сестры Киченок – Гауфф / Макхейл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 16 сентября, сестры Людмила и Надежда Киченок проведут свой дебютный матч на турнире в Риме.
Украинки должны были сыграют против бельгийского дуэта Кирстен Флипкенс / Элиза Мертенс последним запуском на корте №3, но проведут матч против американок Кори Гауфф и Кристины Макхейл. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
Прямая трансляция здесь
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.