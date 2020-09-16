Жуниор МОРАЕС: «Шахтер с каждым годом прибавляет»

Форвард «Шахтера» - о своих успехах

  • 16.09.2020 16:50
  • 91 просмотр
  • 2 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Шахтер с каждым годом прибавляет»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал завоевание приза лучшему игроку «Шахтера» в прошлом сезоне:

– Жуниор, болельщики признали тебя лучшим в сезоне. Что для тебя это значит?
– Очень большая честь! «Шахтер» – клуб, который полон высококвалифицированных игроков. Многие ребята выступают за национальные сборные, потому быть частью истории клуба и лучшим футболистом – честь. Это плоды усердной работы, а также помощь всех моих партнеров по команде.

– Два года подряд ты – лучший бомбардир чемпионата. Как тебе это удается?
– Думаю, секрет всего и ключ к успеху – мотивация. Ежедневно стараюсь стать лучше, чем вчера. Так и «Шахтер» – с каждым годом прибавляет. Все мы эволюционируем.

– Как оценишь прошедший сезон с учетом достижений команды?
– Отличный сезон с великолепными результатами. Добраться до полуфинала Лиги Европы – это очень хорошо для клуба. Мы понимаем, что могли пройти дальше, быть в финале… Но самое главное для молодых ребят – почувствовать вкус побед. Важно понимать, что «Шахтер» – великий клуб в Европе. И у нас очень большие амбиции.

– Какой поединок сезона оставил самые яркие воспоминания?
– С «Зарей» в Харькове. Тогда мы поменяли счет и добились максимального результата на последних минутах. Тот матч действительно показал наш характер и желание побеждать. Но важны были все игры, потому что они привели нас к титулу.

– А в Лиге чемпионов и Лиге Европы?
– Победа над «Аталантой» в Италии.

– Какие задачи ставишь перед собой в новом сезоне?
– Прежде всего быть эффективным и помогать команде. Нужно всегда добиваться наивысших целей, выиграть чемпионат. И мы постараемся сделать все, чтобы провести отличную кампанию в Лиге чемпионов.

– Сколько голов планируешь забить?
– Это секрет, пусть он останется при мне. Не люблю, когда личные цели напоказ. Все игроки думают о команде, коллективе. Я всегда буду ставить цели «Шахтера» на первое место.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 16.09.2020 17:03
    0
    При Каштру действительно очень прибавили. Такой сильной и красивой игры как в этом году пожалуй не было никогда.
    Особенно вспоминается Бенфика, Вольфсбург и фантастические комбинации с Базелем. За чемпионство в этом сезоне не сомневаюсь, а вот в ЛЧ надо выходить из группы. Но тут зависит от жеребьевки
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 16.09.2020 16:59
    -1
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 16.09.2020 17:03
    0
    При Каштру действительно очень прибавили. Такой сильной и красивой игры как в этом году пожалуй не было никогда.
    Особенно вспоминается Бенфика, Вольфсбург и фантастические комбинации с Базелем. За чемпионство в этом сезоне не сомневаюсь, а вот в ЛЧ надо выходить из группы. Но тут зависит от жеребьевки
    Ссылка
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