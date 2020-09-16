ВИДЕО. Жуниор Мораес признан лучшим игроком Шахтера прошлого сезона

Болельщики «Шахтера» определили лучшего игрока минувшего сезона, которым стал нападающий Жуниор Мораес.

Игрок в голосовании опередил Тайсона, Тараса Степаненко и Марлоса.

В минувшем сезоне Жуниор Мораес во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги: он забил 20 мячей и превзошел свой же прошлогодний результат (19).

Всего форвард провел 41 матч (максимум среди всех «горняков») и оформил 26 голов.