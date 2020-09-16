Завацкая стартовала с победы в одиночном разряде на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№112 WTA) одержала победу в первом круге одиночного разряда на турнире ITF с призовым фондом $80,000, который проходит во французском городе Кань-сюр-Мер.

В поединке против Клоэ Паке из Франции (№182 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов, украинка, посеянная посеянная под пятым номером, проиграла первый сет, но сумела отыграться.

Кань-сюр-Мер. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Клоэ Паке (Франция) – 4:6, 6:4, 6:4

В следующем раунде Катарина сыграет против швейцарки Виктории Голубич (№129 WTA), с которой она успешно выступает на этих соревнованиях в парном разряде.