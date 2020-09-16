Завацкая стартовала с победы в одиночном разряде на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№112 WTA) одержала победу в первом круге одиночного разряда на турнире ITF с призовым фондом $80,000, который проходит во французском городе Кань-сюр-Мер.
В поединке против Клоэ Паке из Франции (№182 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов, украинка, посеянная посеянная под пятым номером, проиграла первый сет, но сумела отыграться.
Кань-сюр-Мер. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Клоэ Паке (Франция) – 4:6, 6:4, 6:4
В следующем раунде Катарина сыграет против швейцарки Виктории Голубич (№129 WTA), с которой она успешно выступает на этих соревнованиях в парном разряде.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.