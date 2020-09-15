Завацкая вышла в 1/4 финала парного разряда на 80-тысячнике во Франции

Украинка в дуэте с Викторией Голубич одержала победу в первом круге над четвертыми сеяными

  • 15.09.2020 14:34
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Завацкая вышла в 1/4 финала парного разряда на 80-тысячнике во Франции
© WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая с победы стартовала на турнире ITF с призовым фондом $80,000, который проходит во французском городе Кань-сюр-Мер.
 
В матче первого круга парного разряда украинка в дуэте со швейцаркой Викторией Голубич обыграла четвертую сеяную пару Нил Ингрид (США) / Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).
 
Кань-сюр-Мер. Первый круг парного разряда
Катарина Завацкая / Виктория Голубич  – Нил Ингрид / Эрин Рутлиф – 6:2, 6:2
 
Ранее свой матч одиночного разряда проиграла Ангелина Калинина.

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Источник — Sport.ua

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