Завацкая вышла в 1/4 финала парного разряда на 80-тысячнике во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая с победы стартовала на турнире ITF с призовым фондом $80,000, который проходит во французском городе Кань-сюр-Мер.
В матче первого круга парного разряда украинка в дуэте со швейцаркой Викторией Голубич обыграла четвертую сеяную пару Нил Ингрид (США) / Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).
Кань-сюр-Мер. Первый круг парного разряда
Катарина Завацкая / Виктория Голубич – Нил Ингрид / Эрин Рутлиф – 6:2, 6:2
Ранее свой матч одиночного разряда проиграла Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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