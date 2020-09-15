Калинина проиграла первый матч на турнире ITF во Франции

Ангелина неудачно стартовала на 80-тысячнике в Кань-сюр-Мере

  • 15.09.2020 14:02
  • 253 просмотра
  • 3 комментария
Калинина проиграла первый матч на турнире ITF во Франции
© US Open. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№152 WTA) неудачно стартовала на турнире ITF с призовым фондом $80,000, который проходит во французском городе Кань-сюр-Мер.

В первом круге украинка уступила американской теннисистке Франческе Ди Лоренцо (№134 WTA).

Кань-сюр-Мер. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Франческа Ди Лоренцо (США)  – 2:6, 3:6

Отметим, что в одиночном разряде также сыграет Катарина Завацкая, в парном – Завацкая в дуэте со швейцаркой Викторией Голубич, а также Мария Костюк в тандеме с румынкой Николетой-Каталиной Даскалу.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.09.2020 14:39
    +2
    Steep, 15.09.2020 14:30
    то Мария Костюк, я так понимаю это ее сестра.
    Дякую, що виправили, саме так і є. Прошу вибачення за неуважність.
    Ссылка
    Steep
      Steep, 15.09.2020 14:30
    +2
    Stanislav Matusevych, 15.09.2020 14:20
    Ангеліна навіть на улюбленому грунті не тягне. А Марта повертається до гри після пошкодження. Поки тільки пара, щоб робити це поступово.
    то Мария Костюк, я так понимаю это ее сестра.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.09.2020 14:20
    +1
    Ангеліна навіть на улюбленому грунті не тягне. А Марта повертається до гри після пошкодження. Поки тільки пара, щоб робити це поступово.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.09.2020 14:39
    +2
    Steep, 15.09.2020 14:30
    то Мария Костюк, я так понимаю это ее сестра.
    Дякую, що виправили, саме так і є. Прошу вибачення за неуважність.
    Ссылка
    Steep
      Steep, 15.09.2020 14:30
    +2
    Stanislav Matusevych, 15.09.2020 14:20
    Ангеліна навіть на улюбленому грунті не тягне. А Марта повертається до гри після пошкодження. Поки тільки пара, щоб робити це поступово.
    то Мария Костюк, я так понимаю это ее сестра.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.09.2020 14:20
    +1
    Ангеліна навіть на улюбленому грунті не тягне. А Марта повертається до гри після пошкодження. Поки тільки пара, щоб робити це поступово.
    Ссылка
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