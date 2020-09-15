Калинина проиграла первый матч на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№152 WTA) неудачно стартовала на турнире ITF с призовым фондом $80,000, который проходит во французском городе Кань-сюр-Мер.

В первом круге украинка уступила американской теннисистке Франческе Ди Лоренцо (№134 WTA).

Кань-сюр-Мер. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Франческа Ди Лоренцо (США) – 2:6, 3:6

Отметим, что в одиночном разряде также сыграет Катарина Завацкая, в парном – Завацкая в дуэте со швейцаркой Викторией Голубич, а также Мария Костюк в тандеме с румынкой Николетой-Каталиной Даскалу.