Завацкая и Калинина узнали соперниц на 80-тысячнике ITF во Франции

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина на этой неделе сыграют на турнире ITF с призовым фондом $80,000, который состоится во французском городе Кань-сюр-Мер.

В матче первого круга Завацкая (№112 WTA) сразится против Клоэ Паке из Франции (№182 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.

Калинина (№152 WTA) на старте турнира померяется силами с американкой Франческой Ди Лоренцо (№134 WTA).

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