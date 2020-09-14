Завацкая и Калинина узнали соперниц на 80-тысячнике ITF во Франции

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина на этой неделе сыграют на турнире ITF с призовым фондом $80,000, который состоится во французском городе Кань-сюр-Мер.
В матче первого круга Завацкая (№112 WTA) сразится против Клоэ Паке из Франции (№182 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
Калинина (№152 WTA) на старте турнира померяется силами с американкой Франческой Ди Лоренцо (№134 WTA).
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Источник — ITF
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