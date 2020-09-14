Завацкая и Калинина узнали соперниц на 80-тысячнике ITF во Франции

Катарина получила от организаторов пятый номер посева

  • 14.09.2020 11:10
  • 95 просмотров
  • 1 комментарий
Завацкая и Калинина узнали соперниц на 80-тысячнике ITF во Франции
© Instagram. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина на этой неделе сыграют на турнире ITF с призовым фондом $80,000, который состоится во французском городе Кань-сюр-Мер.

В матче первого круга Завацкая (№112 WTA) сразится против Клоэ Паке из Франции (№182 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.

Калинина (№152 WTA) на старте турнира померяется силами с американкой Франческой Ди Лоренцо (№134 WTA).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Рейтинг WTA. Свитолина выпала из топ-5, прогресс Костюк и Бондаренко

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ITF

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Steep
      Steep, 14.09.2020 11:41
    0
    Хм, а Марта получается, что снялась с этого турнира . Выходит, что перед Ролан Гаррос на грунте так и не сыграет нигде. Возможно еще не восстановилась.
    Ссылка
    Steep
      Steep, 14.09.2020 11:41
    0
    Хм, а Марта получается, что снялась с этого турнира . Выходит, что перед Ролан Гаррос на грунте так и не сыграет нигде. Возможно еще не восстановилась.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности