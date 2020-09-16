Антон ШИНДЕР: «Поначалу казалось, что приглашение в Минай — шутка»

33-летний украинский форвард Антон Шиндер рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Минае».

— Мы с Василием Кобиным три года назад вместе играли за «Тобол» из Казахстана. С тех пор и подружились, часто созванивались, особенно после того, как Кобин возглавил перволиговый «Минай». Припоминается, как-то Василий сказал: «Когда «Минай» завоюет право играть в элитном дивизионе, жду тебя в Ужгороде…». Поначалу казалось, что это просто шутка, поскольку сложно было себе представить, что команда из села сможет стать сильнейшей в Первой лиге. Однако именно «Минай» покорил вершину, поэтому мне пришлось собираться в Украину (смеется).

— Соблюдение договоренностей, это, конечно, важный аргумент, но, согласись, нужно, чтобы еще и твоя спортивная форма соответствовала уровню УПЛ.

— Знаете, в своих силах я был уверен, хотя и выступал среди аматоров, но был обеспечен игровой практикой, очень помогали и регулярные занятия в фитнес-центре. Чувствовал, что еще есть порох в пороховницах, и меня не пугал новый вызов в моей многолетней карьере.

— Как тебя встретили в «Минае»?

— Прежде всего я был приятно удивлен развитой футбольной инфраструктурой. В «Минае» созданы хорошие условия для качественной подготовки. Приняли меня очень тепло, тем более, что там я встретил старых знакомых: Андрея Ткачука, с которым наши пути пересекались в полтавской «Ворскле», Олега Голодюка, Дениса Кожанова. Также важно, что мне импонирует игровой стиль «Миная», когда дорожат мячом, переход из обороны в атаку осуществляется с помощью коротких и средних передач, приветствуется импровизация.

— Уже в первом после приезда спарринге с «Ворсклой» ты оформил дубль. После этого руководство «Миная» уже не сомневалось в целесообразности подписания с тобой контракта?

— Если быть точным, то я на просмотр не приезжал. Мне сразу предложили подписать годичный контракт с его возможной пролонгацией. А уже потом были спарринги с «Ворсклой»…