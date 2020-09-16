Алан ПАТРИК: «Болею за сборную Украины»

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик ответил на вопросы болельщиков. В прямом эфире бразилец рассказал о родной стране, паузе между сезонами, пенальти и многом другом.

Об адаптации в команде:

– Мне помогал Фернандиньо: мы были соседями, жили рядом. Дугласа Косту и Виллиана тоже застал. У бразильцев всегда есть это понимание, что тебе нужна поддержка. Так же и мы сейчас поступаем с молодыми игроками, чтобы они чувствовали себя как дома.

О «Шахтере» в Бразилии:

– Исходя из того, что вижу я, многие бразильцы болеют за «Шахтер» – это самый бразильский клуб в Европе! Большое число бразильских игроков прошли через «Шахтер». Наши соотечественники следят за клубом, а мы показываем красивый футбол, поддерживаем наш имидж за пределами страны и даже континента.

О тактике:

– Схема 4–1–4–1, как мы играем при Луише Каштру, дает мне больше свободы. Это увеличивает шансы забивать и делать ассисты. При другой тактике я чуть дальше от ворот, более зафиксирован.

О самом памятном голе:

– Третий в поединке с «Бенфикой» был очень значим для коллектива и для меня лично. Сложнейший гол. Но когда ты забиваешь такой мяч, плюс команде это настолько необходимо, то он самый важный.

О готовности остаться в «Шахтере»:

– Мне 29, пару лет контракта есть. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но я люблю «Шахтер». Если будет возможность завершить карьеру здесь, то почему нет? Посезонно следует смотреть, к чему это приведет.

О том, чего не приемлет Луиш Каштру:

– Он не принимает неуважение: не только друг к другу или к нему лично, но и к сотрудникам клуба, соперникам. Я полностью согласен с ним. Уважение ко всем – очень важно, это то, что мы должны нести по жизни.

О пенальтистах:

– В ежедневной работе мы отрабатываем пенальти: Тайсон, Мораес, Тете, Марлос… Решение принимаем перед матчем, 2–3 игрока могут исполнять пенальти. А во время игры уже выбираем. Кто более уверен – тот и пробивает.

О португальском:

– Степаненко учит язык и может говорить, произносить фразы, Соломон прекрасно понимает и разговаривает. Они оба хорошо понимают и могут что-то сказать, остальные понимают, но не говорят. Степаненко и Соломон самые способные в этом плане.

О сборных:

– Да, я стараюсь смотреть матчи сборных. Болею за страну, в которой играю. Надеюсь, в Лиге наций Украина сможет добиться своих целей. Команда себя отлично показывает, несмотря на последнюю сложную игру. Но в целом ребята проводят прекрасные поединки и смогут пройти дальше.