Алексей ШЕВЧЕНКО: «Травма уже не беспокоит»

Вратарь «Шахтера» готовится к поединку против «Зари»

  • 16.09.2020 15:46
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Алексей ШЕВЧЕНКО: «Травма уже не беспокоит»
© ФК Шахтер Донецк. Алексей Шевченко

Голкипер «Шахтера» Алексей Шевченко рассказал о травме, из-за которой ему пришлось пропустить несколько недель.

– У меня были гематомы на обеих ногах, которые долго не могли рассосаться. Помогали врачи, и почти месяц я не тренировался. Теперь все хорошо, травма уже не беспокоит. Рад, что наконец-то провел первую тренировку и стал работать с мячами.

– В каком настроении «Шахтер» подходит к игре с «Зарей»?
– Настроение всегда боевое. Сейчас нагрузки тяжелые, но потом будет легче. «Заря» неудачно начала сезон, однако на «Шахтер» любая команда настраивается очень серьезно, так что легкой игры точно не будет. Понимаем это и готовимся ответственно.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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