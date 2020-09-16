Сергей БОЛБАТ: «Голы в ворота Зари всегда даются Шахтеру сложно»

Футболист «горняков» рассказал о подготовке к поединку с луганским клубом

  • 16.09.2020 15:37
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Сергей БОЛБАТ: «Голы в ворота Зари всегда даются Шахтеру сложно»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Болбат

Защитник «Шахтера» Сергей Болбат рассказал о подготовке к встрече с «Зарей».

– Сергей, последний официальный поединок «Шахтер» проводил 25 августа в Суперкубке Украины. Насколько этот перерыв может сказаться на игре и тонусе команды?
– Думаю, никак не скажется. Мы полностью готовы. Кто находился в сборных, тренировался, у нас были игры, накал. С понедельника «Шахтер» вошел в привычный режим тренировок в недельном цикле. Готовимся и понимаем, что нас ждет сложный календарь. Будет меньше времени на подготовку, больше внимания придется уделять восстановлению между матчами. Это часть нашей работы.

– На твой взгляд, с чем связан неудачный старт «Зари» в Премьер-лиге? Какой игры соперника стоит ожидать?
– Не хочу оценивать «Зарю», – нам в первую очередь нужно готовить себя. И поединки, и даже голы в ворота луганчан «Шахтеру» всегда даются очень сложно, поэтому ожидаем битвы на поле.

– А что скажешь об изменениях в составе противника?
– Ушли футболисты, которые, на мой взгляд, были ключевыми. Трудно сказать, насколько вписались новички, что их заменили. У нас большие ожидания: верим в победу и будем все для этого делать.

– После «Зари» у «Шахтера» матчи, между которыми лишь два дня отдыха. Насколько тяжело будет преодолеть этот этап?
– Ничего нового для нас нет. Сейчас такой цикл предстоит пройти в клубе, затем поединки сборных. Когда начнется Лига чемпионов, игры будут каждые три дня, и для нас это расписание привычно. Все профессионалы, знают, как оставаться в форме. Будем готовы на сто процентов и должны показать хороший результат.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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