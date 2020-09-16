Сивасспор и Шахтер согласовали переход Кайоде – журналист

Клуб турецкой Суперлиги «Сивасспор» договорился с «Шахтером» о трансфере 27-летнего форварда Оларенважу Кайоде, сообщает в твиттере журналист Салим Манав.

По его данным, «горняки» согласовали с «Сивасспором» аренду футболиста. Другие подробности сделки пока остаются неизвестными.

Оларенважу Кайоде минувший сезон отыграл в Турции также на правах аренды за «Газиантеп». Отличился 10 голами в 27 матчах, но «Газиантеп» не сумел выкупить контракт африканца у «горняков», так как не договорился с Кайоде по зарплате.

Ранее сообщалось, что на Кайоде претендовали «Бешикташ», «Ризеспор» и «Гезтепе». Кроме того, известно о том, что в последнее время нигериец возобновил тренировки в Киеве с дублем «Шахтера».