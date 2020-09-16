Сивасспор и Шахтер согласовали переход Кайоде – журналист

Трансфер нигерийского форварда должен состояться в ближайшее время

  • 16.09.2020 15:39
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  • 1 комментарий
Сивасспор и Шахтер согласовали переход Кайоде – журналист
© Twitter. Оларенважу Кайоде

Клуб турецкой Суперлиги «Сивасспор» договорился с «Шахтером» о трансфере 27-летнего форварда Оларенважу Кайоде, сообщает в твиттере журналист Салим Манав.

По его данным, «горняки» согласовали с «Сивасспором» аренду футболиста. Другие подробности сделки пока остаются неизвестными.

Оларенважу Кайоде минувший сезон отыграл в Турции также на правах аренды за «Газиантеп». Отличился 10 голами в 27 матчах, но «Газиантеп» не сумел выкупить контракт африканца у «горняков», так как не договорился с Кайоде по зарплате.

Ранее сообщалось, что на Кайоде претендовали «Бешикташ», «Ризеспор» и «Гезтепе». Кроме того, известно о том, что в последнее время нигериец возобновил тренировки в Киеве с дублем «Шахтера».

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Источник — Twitter

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.09.2020 16:50
    +1
    Благословляю.
    Дайте ему в дорогу : курточку, луковицу и Азбуку футбола!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.09.2020 16:50
    +1
    Благословляю.
    Дайте ему в дорогу : курточку, луковицу и Азбуку футбола!
    Ссылка
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