Сивасспор и Шахтер согласовали переход Кайоде – журналист

Клуб турецкой Суперлиги «Сивасспор» договорился с «Шахтером» о трансфере 27-летнего форварда Оларенважу Кайоде, сообщает в твиттере журналист Салим Манав.
По его данным, «горняки» согласовали с «Сивасспором» аренду футболиста. Другие подробности сделки пока остаются неизвестными.
Оларенважу Кайоде минувший сезон отыграл в Турции также на правах аренды за «Газиантеп». Отличился 10 голами в 27 матчах, но «Газиантеп» не сумел выкупить контракт африканца у «горняков», так как не договорился с Кайоде по зарплате.
Ранее сообщалось, что на Кайоде претендовали «Бешикташ», «Ризеспор» и «Гезтепе». Кроме того, известно о том, что в последнее время нигериец возобновил тренировки в Киеве с дублем «Шахтера».
Источник — Twitter
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