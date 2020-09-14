Кайоде вернулся в Киев и тренируется с Шахтером

Нигериец может остаться в донецком клубе

  • 14.09.2020 09:35
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Кайоде вернулся в Киев и тренируется с Шахтером
© ФК Шахтер. Оларенважу Кайоде

Нападающий донецкого «Шахтера» Оларенважу Кайоде вернулся в Украину из Турции, где он выступал на правах аренды за местный клуб «Газиантеп».  

По данным турецких СМИ, форвард мог оказаться в другом турецком клубе – «Ризеспоре», но пока что остается игроком «Шахтера».

Как информируют источники, Кайоде сейчас находится в Киеве и тренируется с «Шахтером», поддерживая форму на базе «горняков» в Киеве.

В данный момент решается вопрос с дальнейшим трудоустройством нигерийца. Если решение этого вопроса затянется, тогда Кайоде присоединится в тренировках к основному составу «горняков».

В минувшем сезоне чемпионата Турции Кайоде провел за «Газиантеп» 27 матчей, в которых забил 10 голов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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