Кайоде вернулся в Киев и тренируется с Шахтером

Нападающий донецкого «Шахтера» Оларенважу Кайоде вернулся в Украину из Турции, где он выступал на правах аренды за местный клуб «Газиантеп».

По данным турецких СМИ, форвард мог оказаться в другом турецком клубе – «Ризеспоре», но пока что остается игроком «Шахтера».

Как информируют источники, Кайоде сейчас находится в Киеве и тренируется с «Шахтером», поддерживая форму на базе «горняков» в Киеве.

В данный момент решается вопрос с дальнейшим трудоустройством нигерийца. Если решение этого вопроса затянется, тогда Кайоде присоединится в тренировках к основному составу «горняков».

В минувшем сезоне чемпионата Турции Кайоде провел за «Газиантеп» 27 матчей, в которых забил 10 голов.