Трансфер форварда Шахтера в Ризеспор провалился. Новый вариант – Сивасспор

Оларенважу Кайоде никак не может найти себе новое пристанище

  • 13.09.2020 09:55
  • 1788 просмотров
  • 1 комментарий
Трансфер форварда Шахтера в Ризеспор провалился. Новый вариант – Сивасспор
© Twitter. Оларенважу Кайоде (справа)

Нигерийский форвард «Шахтера» Оларенважу Кайоде, на которого тренерский штаб Луиша Каштру, очевидно, не рассчитывает, никак не может подыскать себе другой клуб для продолжения карьеры.

В последнее время турецкие СМИ активно сообщали о переговорах Кайоде с «Ризеспором», но накануне стало известно, что они провалились.

Теперь Кайоде общается с другим турецким клубом – «Сивасспором».

Напомним, ранее от подписания Кайоде отказался «Газиантеп», в котором форвард отыграл минувший сезон на правах аренды (10 голов в 27 матчах лиги). Кроме того, не выгорели переговоры у нападающего с «Бешикташем» и «Гезтепе».

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Источник — SCORENigeria

(6 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 13.09.2020 11:16
    0
    И даром никому не нужен. Вот это я понимаю селекция
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 13.09.2020 11:16
    0
    И даром никому не нужен. Вот это я понимаю селекция
    Ссылка
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