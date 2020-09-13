Трансфер форварда Шахтера в Ризеспор провалился. Новый вариант – Сивасспор

Нигерийский форвард «Шахтера» Оларенважу Кайоде, на которого тренерский штаб Луиша Каштру, очевидно, не рассчитывает, никак не может подыскать себе другой клуб для продолжения карьеры.

В последнее время турецкие СМИ активно сообщали о переговорах Кайоде с «Ризеспором», но накануне стало известно, что они провалились.

Теперь Кайоде общается с другим турецким клубом – «Сивасспором».

Напомним, ранее от подписания Кайоде отказался «Газиантеп», в котором форвард отыграл минувший сезон на правах аренды (10 голов в 27 матчах лиги). Кроме того, не выгорели переговоры у нападающего с «Бешикташем» и «Гезтепе».