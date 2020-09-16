Динамо сыграет против Гента без зрителей

После победы над нидерландским АЗ (2:0) в квалификационном раунде Лиги чемпионов, на пути в групповой турнир киевскому «Динамо» необходимо будет преодолеть барьер в лице бельгийского «Гента».
Матчи состоятся 23-го сентября в Бельгии и 29-го сентября в Киеве.
Как стало известно из источников в УЕФА, из-за пандемии коронавируса оба матча этой стадии турнира пройдут без зрителей.
Также за 1-2 дня до матча в Бельгии, а потом и в Киеве, обе команды должны будут пройти обязательную процедуру тестирования на COVID-19.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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