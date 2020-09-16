Динамо сыграет против Гента без зрителей

Поединки состоится 23-го и 29-го сентября

  • 16.09.2020 15:00
  • 730 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо сыграет против Гента без зрителей
© ФК Динамо Киев

После победы над нидерландским АЗ (2:0) в квалификационном раунде Лиги чемпионов, на пути в групповой турнир киевскому «Динамо» необходимо будет преодолеть барьер в лице бельгийского «Гента».

Матчи состоятся 23-го сентября в Бельгии и 29-го сентября в Киеве.

Как стало известно из источников в УЕФА, из-за пандемии коронавируса оба матча этой стадии турнира пройдут без зрителей.

Также за 1-2 дня до матча в Бельгии, а потом и в Киеве, обе команды должны будут пройти обязательную процедуру тестирования на COVID-19.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 15:34
    0
    Нервы зрителям решили уберечь от позора Лугановских пососак
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 15:34
    0
    Нервы зрителям решили уберечь от позора Лугановских пососак
    Ссылка
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