Фридек-Мистек. Лопатецкая не доиграла матч первого раунда

Сегодня Дарья Лопатецкая в первом раунде грунтового турнира ITF в Фридек-Мистек (Чехия) встречалась с Кэти Волынец из США. Украинка снялась с матча во втором сете при счете 2:6, 3:5.
1-й раунде
Кэты Волынец (США) – Дарья Лопатецкая (Украина) – 6:2, 5:3
Ранее сообщалось о том, что Лопатецкая выступит на юношеском Ролан Гаррос.
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Источник — Sport.ua
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