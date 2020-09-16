Фридек-Мистек. Лопатецкая не доиграла матч первого раунда

Сегодня Дарья Лопатецкая в первом раунде грунтового турнира ITF в Фридек-Мистек (Чехия) встречалась с Кэти Волынец из США. Украинка снялась с матча во втором сете при счете 2:6, 3:5.

1-й раунде

Кэты Волынец (США) – Дарья Лопатецкая (Украина) – 6:2, 5:3

Ранее сообщалось о том, что Лопатецкая выступит на юношеском Ролан Гаррос.