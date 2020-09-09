Лопатецкая выступит на юношеском Ролан Гаррос

Дарья Лопатецкая заявилась на юниорский Ролан Гаррос. 17-летняя украинка попала в основную сетку турнира благодаря своему взрослому рейтингу.
В этом году из-за пандемии коронавируса юниорский турнир на US Open не был проведен. На Ролан Гаррос его проведут без квалификации.
Сегодня Лопатецкая вылетела с турнира ITF в Праге в первом раунде.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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