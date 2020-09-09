Лопатецкая зачехлила ракетку после первого матча на турнире в Праге

Украинка Дарья Лопатецкая (№381 WTA) проиграла стартовый матч на грунтовом 25-тысячнике ITF в Праге (Чехия).



В поединке первого раунда 17-летняя украинка сумела взять всего один гейм в противостоянии с Ренатой Сарасуа из Мексики (№191 WTA).



Прага. Первый круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика) – 1:6, 0:6



Ранее свой матч на турнире во Франции выиграла Ангелина Калинина.