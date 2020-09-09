Лопатецкая зачехлила ракетку после первого матча на турнире в Праге

Украинка Дарья Лопатецкая (№381 WTA) проиграла стартовый матч на грунтовом 25-тысячнике ITF в Праге (Чехия).
В поединке первого раунда 17-летняя украинка сумела взять всего один гейм в противостоянии с Ренатой Сарасуа из Мексики (№191 WTA).
Прага. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика) – 1:6, 0:6
Ранее свой матч на турнире во Франции выиграла Ангелина Калинина.
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Источник — Sport.ua
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