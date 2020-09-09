Калинина победно стартовала на 60-тысячнике во Франции

Украинка Ангелина Калинина (№145 WTA) стартовала с победы на грунтовом 60-тысячнике ITF в Сен-Мало (Франция).
В матче первого круга 23-летняя украинка в трех партиях одолела норвежку Ульрикке Эйкери (№250 WTA).
Сен-Мало. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 6:3, 3:6, 6:2
В следующем раунде Калинина, посеянная на соревнованиях под третьим номером, сразится против Клары Бюрель (№504 WTA) или Аманды Каррерас (№333 WTA).
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Источник — Sport.ua
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