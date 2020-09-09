Калинина победно стартовала на 60-тысячнике во Франции

Украинка добыла непростую победу над представительницей Норвегии

  • 09.09.2020 13:53
  • 353 просмотра
  • 2 комментария
Калинина победно стартовала на 60-тысячнике во Франции
© WTA. Ангелина Калинина

Украинка Ангелина Калинина (№145 WTA) стартовала с победы на грунтовом 60-тысячнике ITF в Сен-Мало (Франция).

В матче первого круга 23-летняя украинка в трех партиях одолела норвежку Ульрикке Эйкери (№250 WTA).

Сен-Мало. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 6:3, 3:6, 6:2

В следующем раунде Калинина, посеянная на соревнованиях под третьим номером, сразится против Клары Бюрель (№504 WTA) или Аманды Каррерас (№333 WTA).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vladlen
      Vladlen, 09.09.2020 14:24
    +2
    vital, 09.09.2020 14:03
    А Даша Лопатецька щойно на 25-тисячнику отримала поразку без шансів 1-6, 0-6 від якогось ноунейма (мексиканка Сарасуа)
    Мексиканка не такая уже и ноунейм, у нее в активе есть победы над Стивенс, и не так давно была победа над Бушар, а канадка в этом году уже не девочка для битья. Ну, а Даши после тяжёлой травмы очень сложно вернуть былую форму.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.09.2020 14:03
    0
    А Даша Лопатецька щойно на 25-тисячнику отримала поразку без шансів 1-6, 0-6 від якогось ноунейма (мексиканка Сарасуа)
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 09.09.2020 14:24
    +2
    vital, 09.09.2020 14:03
    А Даша Лопатецька щойно на 25-тисячнику отримала поразку без шансів 1-6, 0-6 від якогось ноунейма (мексиканка Сарасуа)
    Мексиканка не такая уже и ноунейм, у нее в активе есть победы над Стивенс, и не так давно была победа над Бушар, а канадка в этом году уже не девочка для битья. Ну, а Даши после тяжёлой травмы очень сложно вернуть былую форму.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.09.2020 14:03
    0
    А Даша Лопатецька щойно на 25-тисячнику отримала поразку без шансів 1-6, 0-6 від якогось ноунейма (мексиканка Сарасуа)
    Ссылка
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