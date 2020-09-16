ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Интера Борха Валеро вернулся в Фиорентину

«Фиорентина» официально объявила о подписании на правах свободного агента 35-летнего испанского полузащитника Борху Валеро.

Последние три года Борха провел в составе «Интера», с которым попрощался в конце августа. В 2017 году испанский хавбек перешел в «Интер» именно из «Фиорентины», за которую выступал с 2012 года.

В прошлом сезоне на счету Борхи 3 гола в 25 матчах за «Интер» во всех турнирах. В «Фиорентине» испанец будет выступать под 6-м номером.