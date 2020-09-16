ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Интера Борха Валеро вернулся в Фиорентину

«Фиорентина» официально объявила о подписании на правах свободного агента 35-летнего испанского полузащитника Борху Валеро.
Последние три года Борха провел в составе «Интера», с которым попрощался в конце августа. В 2017 году испанский хавбек перешел в «Интер» именно из «Фиорентины», за которую выступал с 2012 года.
В прошлом сезоне на счету Борхи 3 гола в 25 матчах за «Интер» во всех турнирах. В «Фиорентине» испанец будет выступать под 6-м номером.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Фиорентина
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.