Гендиректор Зари: «Хомченовский два дня не контактировал с командой»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о ситуации вокруг полузащитника команды Дмитрия Хомченовского, который недавно заразился коронавирусом:
«После матча Хомченовский почувствовал небольшое недомогание. Вечером он позвонил, а утром доктор сделал ему ПЦР-тест. Он оказался положительным. Дмитрий два дня не контактировал с ребятами. Сейчас находится на самоизоляции.
Сегодня у команды выходной. Если вдруг кто-то из футболистов почувствует недомогание – будем проводить ПЦР-тесты у всей команды».
Источник — ТК Футбол
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