Гендиректор Зари: «Хомченовский два дня не контактировал с командой»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о ситуации вокруг полузащитника команды Дмитрия Хомченовского, который недавно заразился коронавирусом:

«После матча Хомченовский почувствовал небольшое недомогание. Вечером он позвонил, а утром доктор сделал ему ПЦР-тест. Он оказался положительным. Дмитрий два дня не контактировал с ребятами. Сейчас находится на самоизоляции.

Сегодня у команды выходной. Если вдруг кто-то из футболистов почувствует недомогание – будем проводить ПЦР-тесты у всей команды».