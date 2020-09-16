Гендиректор Зари: «Хомченовский два дня не контактировал с командой»

Станислав Оганов – о состоянии Дмитрия Хомченовского

  • 16.09.2020 14:20
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Гендиректор Зари: «Хомченовский два дня не контактировал с командой»
© ФК Заря. Станислав Оганов

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о ситуации вокруг полузащитника команды Дмитрия Хомченовского, который недавно заразился коронавирусом:

«После матча Хомченовский почувствовал небольшое недомогание. Вечером он позвонил, а утром доктор сделал ему ПЦР-тест. Он оказался положительным. Дмитрий два дня не контактировал с ребятами. Сейчас находится на самоизоляции.

Сегодня у команды выходной. Если вдруг кто-то из футболистов почувствует недомогание – будем проводить ПЦР-тесты у всей команды».

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Источник — ТК Футбол

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