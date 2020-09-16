Рауль РИАНЧО: «Динамо сильно в прессинге и контратаках»

Бывший ассистент главного тренера «Динамо» Рауль Рианчо поделился впечатлениями от победы киевлян над «АЗ Алкмааром» 2:0 в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов:

«Очень хорошая игра «Динамо». Луческу отлично проанализировал соперника. Был хороший прессинг в центре поля и удачные контратаки. У «Динамо» впереди есть три очень быстрых игрока. Киевляне выиграли со счетом 2:0, но могли сыграть и в 4:2, если брать по моментам. Отмечу, что «Динамо» отказалось от контроля мяча и сосредоточилось на контратаках.

Кого бы я назвал лучшим игроком матча? Мне очень нравится Супряга. Он всегда в динамике, всегда предлагает себя впереди. Еще понравился Забарный. Я хорошо знаю стиль Луческу, но «Динамо» тяжело играть с контролем мяча. Киевляне сильны в прессинге и контратаках, поэтому тренер выбрал правильную тактику».