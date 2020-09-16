Рауль РИАНЧО: «Динамо сильно в прессинге и контратаках»

Экс-тренер «Динамо» - о победе над «АЗ Алкмаар»

  • 16.09.2020 13:07
  • 1848 просмотров
  • 2 комментария
Рауль РИАНЧО: «Динамо сильно в прессинге и контратаках»
© ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо

Бывший ассистент главного тренера «Динамо» Рауль Рианчо поделился впечатлениями от победы киевлян над «АЗ Алкмааром» 2:0 в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов:

«Очень хорошая игра «Динамо». Луческу отлично проанализировал соперника. Был хороший прессинг в центре поля и удачные контратаки. У «Динамо» впереди есть три очень быстрых игрока. Киевляне выиграли со счетом 2:0, но могли сыграть и в 4:2, если брать по моментам. Отмечу, что «Динамо» отказалось от контроля мяча и сосредоточилось на контратаках.

Кого бы я назвал лучшим игроком матча? Мне очень нравится Супряга. Он всегда в динамике, всегда предлагает себя впереди. Еще понравился Забарный. Я хорошо знаю стиль Луческу, но «Динамо» тяжело играть с контролем мяча. Киевляне сильны в прессинге и контратаках, поэтому тренер выбрал правильную тактику».

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Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.09.2020 13:59
    -3
    днонама сильна в одном — в поезде.
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 16.09.2020 13:14
    0
    Просто контроль этот состав, в этом состоянии, с АЗ, дать был не в состоянии.
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 16.09.2020 13:14
    0
    Просто контроль этот состав, в этом состоянии, с АЗ, дать был не в состоянии.
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