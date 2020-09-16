Динамо 4-й раз сыграет с бельгийцами на стадии плей-офф еврокубков

За выход в основной турнир Лиги чемпионов «Динамо» поспорит с бельгийским «Гентом». Эту команду динамовцы 10 лет назад проходили в третьем квалификационном раунде ЛЧ, обыграв «буйволов» и дома, и в гостях.

На стадии плей-офф киевляне еще дважды встречались с клубами из Бельгии и в обоих случаях уступили соперникам: в сезоне-1992/93 - «Андерлехту», а год назад - «Брюгге». В общем же «Динамо» провело с бельгийцами 10 матчей - 3 победы, 1 ничья, 6 поражений, мячи 18-20. В свою очередь, «Гент» в 6 играх с украинскими командами отпраздновал лишь одну викторию, четырежды уходя с поля побежденным (мячи 7-18).

«Динамо» против бельгийских клубов в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Бельгия Счет 1992/93 КУ 1/16 Андерлехт 2:4 (г) 0:3 (д) 2000/01 ЛЧ ГТ1 Андерлехт 4:0 (д) 2:4 (г) 2010/11 ЛЧ КР3 Гент 3:0 (д) 3:1 (г) 2013/14 ЛЕ ГТ Генк 0:1 (д) 1:3 (г) 2019/20 ЛЧ КР3 Брюгге 0:1 (г) 3:3 (д)

«Гент» против украинских клубов в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Украина Счет 2010/11 ЛЧ КР3 Динамо 0:3 (г) 1:3 (д) 2016/17 ЛЕ ГТ Шахтер 0:5 (г) 3:5 (д) 2019/20 ЛЕ ГТ Александрия 1:1 (г) 2:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.