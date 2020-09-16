Динамо 4-й раз сыграет с бельгийцами на стадии плей-офф еврокубков

За выход в основной турнир Лиги чемпионов «Динамо» поспорит с бельгийским «Гентом». Эту команду динамовцы 10 лет назад проходили в третьем квалификационном раунде ЛЧ, обыграв «буйволов» и дома, и в гостях.
На стадии плей-офф киевляне еще дважды встречались с клубами из Бельгии и в обоих случаях уступили соперникам: в сезоне-1992/93 - «Андерлехту», а год назад - «Брюгге». В общем же «Динамо» провело с бельгийцами 10 матчей - 3 победы, 1 ничья, 6 поражений, мячи 18-20. В свою очередь, «Гент» в 6 играх с украинскими командами отпраздновал лишь одну викторию, четырежды уходя с поля побежденным (мячи 7-18).
«Динамо» против бельгийских клубов в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Бельгия
|
Счет
|
|
1992/93
|
КУ
|
1/16
|
Андерлехт
|
2:4 (г)
|
0:3 (д)
|
2000/01
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Андерлехт
|
4:0 (д)
|
2:4 (г)
|
2010/11
|
ЛЧ
|
КР3
|
Гент
|
3:0 (д)
|
3:1 (г)
|
2013/14
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Генк
|
0:1 (д)
|
1:3 (г)
|
2019/20
|
ЛЧ
|
КР3
|
Брюгге
|
0:1 (г)
|
3:3 (д)
«Гент» против украинских клубов в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Украина
|
Счет
|
|
2010/11
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
0:3 (г)
|
1:3 (д)
|
2016/17
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Шахтер
|
0:5 (г)
|
3:5 (д)
|
2019/20
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Александрия
|
1:1 (г)
|
2:1 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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