Динамо 4-й раз сыграет с бельгийцами на стадии плей-офф еврокубков

10 лет назад динамовцы прошли «Гент» в 3-м квалифайн-раунде Лиги чемпионов

  • 16.09.2020 12:53
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  • 1 комментарий
Динамо 4-й раз сыграет с бельгийцами на стадии плей-офф еврокубков
© ФК Динамо

За выход в основной турнир Лиги чемпионов «Динамо» поспорит с бельгийским «Гентом». Эту команду динамовцы 10 лет назад проходили в третьем квалификационном раунде ЛЧ, обыграв «буйволов» и дома, и в гостях.

На стадии плей-офф киевляне еще дважды встречались с клубами из Бельгии и в обоих случаях уступили соперникам: в сезоне-1992/93 - «Андерлехту», а год назад - «Брюгге».  В общем же «Динамо» провело с бельгийцами 10 матчей - 3 победы, 1 ничья, 6 поражений, мячи 18-20. В свою очередь, «Гент» в 6 играх с украинскими командами отпраздновал лишь одну викторию, четырежды уходя с поля побежденным (мячи 7-18).

«Динамо» против бельгийских клубов в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Бельгия

Счет

 

1992/93

КУ

1/16

Андерлехт

2:4 (г)

0:3 (д)

2000/01

ЛЧ

ГТ1

Андерлехт

4:0 (д)

2:4 (г)

2010/11

ЛЧ

КР3

Гент

3:0 (д)

3:1 (г)

2013/14

ЛЕ

ГТ

Генк

0:1 (д)

1:3 (г)

2019/20

ЛЧ

КР3

Брюгге

0:1 (г)

3:3 (д)

 «Гент» против украинских клубов в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Украина

Счет

 

2010/11

ЛЧ

КР3

Динамо

0:3 (г)

1:3 (д)

2016/17

ЛЕ

ГТ

Шахтер

0:5 (г)

3:5 (д)

2019/20

ЛЕ

ГТ

Александрия

1:1 (г)

2:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 16.09.2020 13:25
    +5
    Нехай Гент залишиться зручним для Динамо суперником, щоб пробитися в груповий етап ЛЧ.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.09.2020 13:25
    +5
    Нехай Гент залишиться зручним для Динамо суперником, щоб пробитися в груповий етап ЛЧ.
    Ссылка
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